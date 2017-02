Amberg-Sulzbach/Neumarkt. Mit Dominic Lenz schickt die Partei Die Linke einen 19-Jährigen als Direktkandidaten bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 232 Amberg ins Rennen. Bei der Aufstellungsversammlung im Gasthof Hiereth in Neumarkt nominierten ihn die wahlberechtigen Mitglieder einstimmig.

Ziel: Mehr Mandate

Ein junger Kandidat

Für mehr Transparenz

Zur Person Dominic Lenz stammt aus Pyrbaum/Landkreis Neumarkt. Der 19-Jährige hat nach Abschluss der Mittleren Reife eine Ausbildung zum Verkäufer gemacht. Derzeit besucht er die Berufsoberschule in Neumarkt. (bt)

Zuvor hatte die Versammlungsleiterin, die bayerische Landessprecherin Uschi Maxim, die Beschlüsse des Erfurter Parteitages, das Bundestagswahlkampfprogramm und die Wahlkampfziele erläutert. Man wolle die Zahl der Bundestagsmandate erhalten oder noch erhöhen und drittstärkste Fraktion bleiben. Die zahlreichen Eintritte, auch im Landesverband Bayern, in den vergangenen Monaten und Wochen zeigten, dass diese Ziele auch erreicht werden könnten.Bei den letzten Bundestagswahlen stellte mit Wolfgang Berndt jeweils der Kreisverband Amberg den Direktkandidaten im Wahlkreis 232 Amberg, informierte Kreisvorsitzender Norbert Finsterer. Diesmal vereinbarten beide Kreisverbände, dass die Neumarkter an der Reihe sind.Sie schlugen Dominic Lenz vor. "Diese Entscheidung für einen jungen Kandidaten ist Teil des Generationswechsels", sagte Finsterer. Die Linke kämpfe für soziale Gerechtigkeit, eine friedliche Gesellschaft und setze sich für die Interessen der Jugend ein: So begründete Dominic Lenz seinen Eintritt in die Partei und auch seine Kandidatur.Soziale Ungerechtigkeit ist nach Lenz' Ansicht der Auslöser für viele Übel und auch der Grund für Kriminalität, Flucht und Krieg. Die Kluft zwischen Arm und Reich, auch in der Bundesrepublik, wachse immer mehr und führe viele Menschen, besonders die Jugend, in die Perspektivlosigkeit.Ausgrenzung und Diskriminierung nähmen vielen Menschen, nicht nur Flüchtlingen und Asylbewerbern, den Lebenswillen. Daran müsse sich etwas ändern - und dafür setze sich die Linke ein, betonte Lenz. Er forderte mehr Demokratie und Transparenz im Bundestag, in den Landtagen und im Europäischen Parlament.Der Einfluss von Großunternehmen und Konzernen auf die Gesetzgebung müsse zurückgedrängt, Waffenexporte müssten gestoppt werden. Damit werde Wind gesät, und spätere Generationen würden Sturm ernten. Man dürfe nicht zulassen, dass Rechtspopulisten demokratische Rechte abschaffen und die Meinungsfreiheit einschränken. Rassismus und Ausgrenzung dürften nicht salonfähig werden.