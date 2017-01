Amberg-Sulzbach. "Zu Stärke finden" ist eine bewährte Aktion von Bündnis 90/Die Grünen zum Jahresanfang in Auerbach. Hier trafen sich auf Einladung von Ortsvorsitzendem Bernd Scheller zahlreiche Mitglieder des Kreisverbands mit Sprecher Karl-Heinz Herbst, MdL Jürgen Mistol und die beiden Direktkandidatinnen Yvonne Rösel (Amberg-Neumarkt) und Susanne Bauer (Bayreuth) sowie Grüne aus dem Nachbarbezirk Bayreuth zu einer Wanderung.

Bei schönstem Winterwetter ging es am Speckbach entlang, den Hammerberg hinauf, an Hemmerlmühl und am Flembach vorbei. Frische Luft und knackig kalte Temperaturen sorgten für freie Köpfe und angeregte Diskussionen.Im Gasthof "Zur frischen Quelle" in Stein am Wasser ging es dann vor allem um den Bundeswahlkampf. "Erstmalig seit 20 Jahren haben wir die Chance, mit Stefan Schmidt auf Listenplatz 10 wieder einen Oberpfälzer in den Bundestag zu bekommen", betonte Yvonne Rösel. Vorteile bringe die Kooperation mit Kollegen im Bayreuther Land. Einen neuen Radweg nach Pegnitz nahmen die Beteiligten als symbolischen Startschuss für die Belebung des politischen Austauschs mit Mittelfranken.