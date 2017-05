Nach zwei Jahren im Amt legte Birgit Birner ihren ersten Rechenschaftsbericht als Kreisvorsitzende der Frauen-Union vor. Die Delegierten fanden ihn offensichtlich überzeugend.

Kreisvorstand der Frauen-Union Vorsitzende: Birgit Birner (Hirschau). Stellvertreterinnen: Barbara Gierl (Freudenberg), Brigitte Trummer (Hahnbach), Claudia Kammerl (Poppenricht) und Erika Urban ( Freudenberg).



Schriftführerin: Maria Knietsch (Hirschau). Schatzmeisterin: Marga Klameth (Sulzbach-Rosenberg).



Beisitzerinnen: Amalie Bäumler (Gebenbach), Monika Epp (Schnaittenbach), Christa Haas (Edelsfeld), Elfriede Meiler (Kümmersbruck), Agathe Schriml (Auerbach), Brenda Wild (Vilseck), Claudia Graf, Klara Rauch (beide Hahnbach), Gertraud Birner (Freudenberg) und Anneliese Grassler (Vilseck). (usc)

Amberg-Sulzbach. Denn sie wählten die Hirschauerin ohne Gegenstimme erneut in dieses Amt. "Der Kreisverband ist nichts ohne seine Ortsverbände", bekannte Birner und verwies darauf, dass das kein bloßes Lippenbekenntnis sei. Seit vergangenem Jahr, verwies die Vorsitzende auf einen entsprechenden Beschluss, unterstütze deshalb der Kreisvorstand auf Ortsebene anstehende Jubiläen mit einem festen Geldbetrag. Das solle eine Anerkennung der Arbeit an der Basis sein.Derzeit werde auf Kreisebene überlegt, sich einem Mentoring-Programm der Oberpfälzer FU anzuschließen. Es bietet die Unterstützung von Kandidatinnen der nächsten Kommunalwahlen an. Etwa durch Rhetorikkurse. Während ihrer ersten Amtsperiode, so die Kreisvorsitzende in ihrem Bericht, habe anfangs der unerwartete Flüchtlingszustrom eine große Rolle gespielt. Vor diesem Hintergrund habe sich deshalb das Vorstandsgremium bei einem Besuch des Kolpings-Bildungswerks ein Bild gemacht, wie intensiv dieser Träger in Maßnahmen zur Integration und die Bewältigung nötiger Bürokratie eingebunden sei. Ausführlich habe sich die Kreisversammlung zudem mit der Arbeit des Sozialdienstes katholischen Frauen (SkF) befasst.In ihrem Ausblick ging Birner auch schon auf die Kommunalwahl 2020 ein. Sie werfe ihre ersten Schatten voraus. "Ich bin sicher, dass wir wieder einen guten Konsens mit der CSU Amberg-Sulzbach finden", gab sich die FU-Kreisvorsitzende optimistisch, dass es kein Gerangel bei der Aufstellung von Kandidatenlisten gebe. Vordringlich stehe jedoch erst einmal die Bundestagswahl im Oktober an.Die FU-Kreisvorsitzende von Amberg und Stadträtin Michaela Frauendorfer gehe hier als Kandidatin der Oberpfälzer Frauen-Union ins Rennen, weshalb Birner eine speziell auf sie zugeschnittene Zweitstimmen-Kampagne für die CSU-Liste ankündigte. Dass auch parteiintern der Wahlkampf bereits im Gange ist, unterstrich eine Reihe von Grußworten von Mandats- und Amtsträgern innerhalb der CSU, Jungen Union und stellvertretender FU-Bezirksvorsitzende Sylvia Stierstorfer.