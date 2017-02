Der Landkreis und die Stadt Amberg sind eine von drei Regionen in Bayern, in denen ein digitales Pilotprojekt vorangetrieben wird: WLAN in 20 ausgesuchten Regional-Bussen. Schon nach den Osterferien wird das Vorhaben in die Tat umgesetzt.

Amberg-Sulzbach. Die Freude stand den Beteiligten ins Gesicht geschrieben. Der Überbringer der Frohbotschaft, Finanz- und Heimatstaatssekretär Albert Füracker, nannte in diesem Kontext zunächst Landtagsabgeordneten Harald Schwartz und Landrat Richard Reisinger, als er am Freitag im Rathaus von Kastl über das Vorhaben informierte. Demnach sollen alle Busse der Linie 60 (Amberg - Kastl - Neumarkt) sowie ausgewählte Busse der Linien 54 (Amberg - Schmimühlen - Emhof), 55 (Amberg - Schnaittenbach - Weiden), 56 (Amberg - Poppenricht - Sulzbach-Rosenberg), 57 (Amberg - Sulzbach - Auerbach), 58 (Amberg - Hahnbach - Vilseck), 59 (Amberg - Lintach - Kemnath - Massenricht), 61 (Amberg - Hohenburg - Adertshausen) und 63 (Schnaittenbach - Sulzbach-Rosenberg) mit kostenfreiem Bayern-WLAN ausgestattet werden. Weitere Bus-Pilotprojekte liefen in den Landkreisen Traunstein und Fürth. Für Straßenbahnen habe man Nürnberg und München vor Augen.Der Freistaat. so Füracker, übernehme die vollständigen Einrichtungskosten der Hotspots in Höhe von 30 000 Euro. Dies gelte auch für die Betriebskosten (15 000 Euro) während der zweijährigen Pilotphase, die bereits nach den Osterferien eingeläutet wird. Fürackers Fazit: "Wir investieren rund 45 000 Euro in die Digitalisierung und den Bürgerservice im Landkreis Amberg-Sulzbach und in der Stadt Amberg. Das kostenfreie Bayern-WLAN ist ein echter Gewinn für alle Bewohner und Besucher in dieser Region."Der Freistaat sei das erste Bundesland, das über ein eigenes WLAN-Netz verfüge. Nach vorne schauend, kündigte der Staatssekretär an, dass das kostenfreie Bayern-WLAN bis 2020 mit dann 20 000 Hotspots aufgerüstet sein werde. Bevorzugt würden diese bei Kommunen, Hochschulen, Behörden und Tourismuszielen eingerichtet. Seit dem Start der Digital-Initiative Anfang 2015 seien bereits über 2600 Zugangspunkte für das Bayern-WLAN realisiert worden. An über 900 kommunalen Standorten befinde sich das Projekt in der Umsetzung. Für die Nutzung von Bayern-WLAN seien weder Passwörter und Anmeldedaten noch eine Registrierung erforderlich.