Amberg-Sulzbach. Das Thema 50-Liter-Tonne erlebte im Umweltausschuss eine kurzzeitige Renaissance. Dieses Mal brachte es Marianne Mimler-Hofmann (Grüne) zur Sprache, nachdem die Auerbacherin an ihrer Mülltonne ein Informationsblatt gefunden hatte. Sie habe daraus entnommen, dass die Landkreisbürger 50-Liter-Tonnen weiterhin benutzen dürften, wenn sie der EU-Norm entsprächen, dass sie sich die normierte Variante aber selbst besorgen müssten. Ob da nicht eine Sammelbestellung durch den Landkreis sinnvoller sei?

841 Haushalte betroffen

"Natürlich nicht geleert"

"Dürfen wir gar nicht", war die Antwort von Landrat Richard Reisinger. Er erläuterte es mit einem Vergleich: Der Landkreis dürfe seinen Bürgern auch keine Kfz-Schilder besorgen. Zudem beobachte er oft, dass Mülltonnen ohnehin überfüllt seien. "Die meisten Leute bräuchten eigentlich größere." Reisinger schätzte, dass etwa jede fünfte Tonne so überfüllt sei, dass sie mit einem im 45-Grad-Winkel aufgestellten Deckel auf die Abfuhr warte.Da stelle sich die Frage, ob es sinnvoll sei, bei der 50-Liter-Tonne zu bleiben, wenn die 60-Liter-Tonne pro Monat nur 83 Cent teurer komme, ergänzte Robert Graf, der Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft. Grundsätzlich sei die Frage der 50-Liter-Tonnen auch kein Riesenproblem. Es betreffe gerade einmal 841 Haushalte (im nördlichen Landkreis) - von insgesamt 38 000. Vom Amt aus habe man schon mehrere Bau- und Fachmärkte angesprochen, warum sie keine 50-Liter-Tonnen anböten. Die Antwort habe immer gelautet: "Die Nachfrage ist zu gering." Die 60-Liter-Tonne dagegen gebe es in allen Baumärkten.Um die Aussage von den relativ oft überfüllten 50-Liter-Tonnen zu untermauern, eilte Graf zu seinem Laptop und beamte ein erst am Morgen bei der Müllabfuhr in Freihung aufgenommenes Bild an die Leinwand. Zwei zusätzliche Plastiksäcke voll Abfall waren da auf die Tonne gehäuft worden.Auf AZ-Nachfrage erläuterte Graf später, die Tonne sei natürlich nicht geleert worden - "wegen Überfüllung". Das dürften die Müllwerker in solchen Fällen laut Arbeitsschutzvorschriften aus hygienischen Gründen gar nicht. Stattdessen habe der Eigentümer per rotem Aufkleber die Ursache mitgeteilt bekommen, warum sein Abfall jetzt noch dort stehe.