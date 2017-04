Zum Schluss sah es noch einmal so aus, als ob die Pläne des Landkreises für die Nutzung der alten Landwirtschaftsschule scheitern könnten. Doch dann machte die Regierung einen Rückzieher.

Amberg-Sulzbach. "Die Unsicherheit ist jetzt beseitigt", verkündete Landrat Richard Reisinger am Montag im Kreisausschuss. Die Regierung habe vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie nun doch nicht die Option ziehe, die Flüchtlings-Unterbringung in dem Dienstgebäude in der Adalbert-Stifter-Straße 18 in Amberg vom September an noch um ein Jahr zu verlängern. Somit steht einer Generalsanierung und einer anschließenden barrierefreien Unterbringung des Gesundheitsamtes dort nichts mehr im Wege. Der Kreisausschuss befürwortete das 3,45 Millionen teure Projekt einstimmig.Seit Januar arbeiten in vorgezogen sanierten Büros im Obergeschoss bereits zwölf Beschäftigte des Kreisjugendamts sowie der Technisch-taktischen Betriebsstelle für den Digitalfunk bei den Feuerwehren. Schon genehmigt sind zudem im Untergeschoss vier weitere Büroräume für das Gesundheitsamt. Sie sollen im Herbst fertig werden. Nach der Generalsanierung kann das derzeit noch - beengt und nicht barrierefrei - im Dienstgebäude an der Hockermühlstraße untergebrachte Gesundheitsamt komplett das Erdgeschoss der ehemaligen Landwirtschaftsschule nutzen, wie Hubert Saradeth vom Gebäudemanagement des Landkreises den Kreisräten erläuterte. "Das Hausmeisterhaus wird saniert, wenn der Hausmeister dort bleibt. Das ist aber noch unklar." Ansonsten sei auch eine umfassende energetische Sanierung des gesamten Gebäudekomplexes vorgesehen.