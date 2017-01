Als die Flüchtlingswelle ankam und viele Menschen schnell untergebracht werden mussten, zahlte der Landkreis pro Mieter 20 Euro am Tag. Inzwischen ist man bei ortsüblichen Sätzen angelangt. Wie sich bei diesem Thema so vieles auf einem anderen Niveau eingespielt hat.

"Ein Wunschmodell"

Kaum freie Wohnungen

Das Zählbare Der aktuelle Stand



in Sachen Flüchtlinge für den Landkreis Amberg-Sulzbach:



879 leben hier, 713 in dezentralen Unterkünften, 166 in Gemeinschaftsunterkünften.



45 7 sind Asylbewerber, deren Verfahren noch nicht beendet ist (darunter auch 79 unbegleitete Minderjährige).



422 sind anerkannte Flüchtlinge und gelten damit als "Fehlbeleger", weil sie in Räumen leben, die für Asylbewerber im Verfahren gemietet sind.



Davon haben



- 139 nur subsidiären Schutz (befristet für ein Jahr, ohne Familiennachzug)



- 52 eine Duldung und



- 3 Abschiebeschutz.



Bilanz 2016



429 Anerkennungen für Asylbewerber (262 der Betroffenen blieben im Landkreis, 167 zogen weg)



256 Flüchtlinge kamen 2016 neu in den Landkreis (nach 1096 im Jahr 2015).



11 Abschiebungen. (ll)

Amberg-Sulzbach. Beim Jahresgespräch mit der Amberger Zeitung erinnerte Landrat Richard Reisinger daran, dass ja ursprünglich für alle Asylbewerber die Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften vorgesehen gewesen sei. Von den Kosten oder der zentralen Betreuung her bringe das Vorteile, doch es schaffe auch Probleme, so viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, Mentalität und Glaubensrichtungen in dieser Art unterzubringen. "Und der Integration ist es nicht förderlich."2015 stellte sich die Frage dann ohnehin plötzlich ganz anders, weil innerhalb kürzester Zeit sämtliche vorhandenen Sammelunterkünfte aus allen Nähten platzten. Im Rückblick bezeichnet Reisinger deshalb die gemeinschaftliche Unterbringung als "Wunschmodell für Friedenszeiten".Die Landkreise und kreisfreien Städte, an denen die Beschaffung von Wohnraum hängenblieb, brauchten innerhalb kürzester Zeit andere Lösungen. Also mieteten sie Häuser und Wohnungen dazu. Die waren und sind für (noch nicht anerkannte) Asylbewerber bestimmt. Was die Frage aufwirft, was nach deren Anerkennung geschieht. Da sind die Flüchtlinge dann rechtlich einheimischen Hartz-IV-Empfängern gleichgestellt und kommen (auch finanziell) in die Obhut des Jobcenters.Eigentlich dürften sie damit nicht mehr in den Wohnungen für Asylbewerber leben. Sie müssen aber, weil sie keine anderen finden, was ihnen verwaltungstechnisch die Bezeichnung "Fehlbeleger" einbringt. Für die Sozialverwaltung des Landkreises eine kleine Herausforderung. Eine Lösung dafür: Wo sie Mietverträge für ursprünglich für Asylbewerber gedachte Wohnungen nicht mehr verlängern kann, versucht sie zu erreichen, dass die Räume direkt an Fehlbeleger vermietet werden. "Das funktioniert auch sehr gut", sagt Georg Jobst, der im Sozialamt für diesen Bereich zuständig ist. Die Miete zahlt in solchen Fällen das Jobcenter.Dass die Flüchtlinge mit der eigenständigen Suche nach Wohnungen meist überfordert wären, kann Reisinger (mit etwas Understatement) nachvollziehen: "Fehlende Sprachkenntnisse, eine andere Kultur und die Zahl der Kinder, das erleichtert nicht unbedingt die Wohnungssuche." Dazu kämen eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Fremden sowie Familienverbänden, die auch schon mal 10 bis 15 Köpfe zählten. "Und dann gibt es bei uns auch nicht viele freie Wohnungen", ergänzt Dr. Norbert Vogl, der Leiter der Sozialabteilung im Landratsamt. Der Staat wird deshalb nach Reisingers Meinung bis zu einem gewissen Grad tolerieren müssen, dass es Fehlbeleger gibt, weil der soziale Wohnungsbau einfach nicht nachkomme.Was die Bemühungen um eine andere Unterbringung zusätzlich erschwert: Seit August gilt eine Wohnsitzauflage. Das heißt, die Flüchtlinge dürfen ohne Erlaubnis nicht in ein anderes Bundesland ziehen. Eine Binnenwanderung vom Land in die nächste Stadt ist damit freilich nicht ausgeschlossen, meint Reisinger: "Das könnte bei uns auch zur Tendenz werden."

Amberg-Sulzbach. Bis 2012 gab es praktisch keine Flüchtlinge im Landkreis, weshalb die Verwaltung mit dem einsetzenden Zustrom personell aufgestockt werden musste. Seit 2014 kamen so rechnerisch 16,15 Stellen neu dazu. Allerdings sind nur 12,15 davon tatsächlich besetzt, drei weitere sind vorgesehen, eine wird im Zuge der Personalfluktuation abgebaut. "Wenn die Flüchtlingszahlen so bleiben wie derzeit, können wir es mit diesen Stellen bewältigen", meint Landrat Richard Reisinger.

Die Herausforderung Einen Stimmungswechsel der Bevölkerung in Bezug auf Asylbewerber und Flüchtlinge hat Reisinger nach der Kölner Silvesternacht 2015/16 gespürt: "Ab da hat man es deutlich gemerkt." Anonyme Anfeindungen über soziale Medien habe er vorher schon erlebt, "aber das lässt mich weitestgehend unberührt".



Bedenklicher finde er da im Bekanntenkreis oder auf Stammtischen "zweiflerische Suggestivfragen von im alltäglichen Umgang durchaus vernünftigen Jedermännern und Jederfrauen" in der Art von "Wie soll das nur enden?". Oder das Schweigen, wenn er dazukomme. "Das ist die größte Herausforderung", sagt Reisinger, "weil das keine radikalen Menschen sind, sondern das ist das zunehmende Unwohlsein von Normalbürgern, die ihrem Sicherheitsbedürfnis Ausdruck verleihen."



Er sei froh, dass die politisch führenden Kräfte im Landkreis bei diesem Thema immer sachlich geblieben seien. Das liege neben dem Einsatz der Ehrenamtlichen auch an der "hohen Servicebereitschaft unserer Verwaltung - weit über ihre Bürozeiten hinaus". Das sei etwa bis hin zur Aufsicht in der Turnhalle am Sonntagnachmittag gegangen.



Als jemand, der vom christlichen Menschenbild her geprägt sei, sehe er in puncto Flüchtlinge "nach wie vor einen humanen Auftrag", sagt der Landrat. Und er wisse, dass viele Mitarbeiter in der Verwaltung eine ähnliche Einstellung hätten. Die Lösung könne angesichts des gewaltigen Zustroms von Menschen in Not nicht lauten, dass man die Zäune extra hoch baue.



Was Reisinger allerdings auch sieht: "Wenn der unsystematische Zustrom weiter so angehalten hätte, hätten wir bald unsere Grenze erreicht, auch wir im Landkreis im Hinblick auf Unterkunft und Versorgung." Insofern sei die Suche nach einer europäischen Lösung schon wichtig. Für die Praxis helfe sie allerdings manchmal nicht weiter: "Wenn einem in der Turnhalle die Menschen in die Augen schauen, kann ich ihnen nicht sagen: Habt Geduld, wir werden bald eine europäische Lösung haben. Dabei haben die Hunger oder brauchen einen Augenarzt." (ll)

Mit 18 schon vollkommen selbstständig, das schaffen ja viele Inländer nicht. Landrat Richard Reisinger

Die Kosten für diese Personalmehrungen hat der Landkreis zu tragen, die nimmt ihm niemand ab. Ansonsten wird aber in Sachen Ausgaben für Asylbewerber so ziemlich alles von den höheren staatlichen Ebenen übernommen, sagt Reisinger. Ob das nun notwendige Umbaumaßnahmen oder Aktivitäten auf dem Bildungssektor sind. Wobei der Landrat gerade hier das schnelle Zustandekommen von Übergangsklassen als nahezu vorbildlich empfunden hat. "Das war richtig gut, richtig flexibel." Das gelte ebenso für die Integrationsklassen in den Berufsschulen.Was geschieht mit einem unbegleiteten minderjährigen Flüchtling, wenn er 18 wird? Er hat dann einen anderen rechtlichen Status, weil ihn nicht mehr die Jugendhilfe betreut. Theoretisch ist er nun wie ein alleinstehender inländischer Erwachsener zu behandeln, auch was die Unterbringung betrifft, erklärt Landrat Richard Reisinger. Die Betreuer hätten den jungen Flüchtling zwar auf ein selbstständiges Leben vorbereitet, aber das sei in der Praxis schon mit Einschränkungen zu sehen: "Mit 18 schon vollkommen selbstständig, das schaffen ja viele Inländer nicht."Die Verantwortung für die unbegleiteten Minderjährigen lag bisher beim Bezirk, der auch für die Kosten aufkam. Laut Reisinger ist mittelfristig angedacht, diese Verantwortung auf die Landkreise zu übertragen.Die Landräte seien aber dagegen, jedem unbegleiteten Minderjährigen (und später Volljährigen) das "vollstationäre Betreuungsprogramm" angedeihen zu lassen, ohne dass man den Einzelfall untersuche. "Wer schwer traumatisiert ist, braucht doch eine andere Behandlungsform als psychisch stabile junge Leute, die aufgrund der besseren Lebensperspektive hierher kamen. Da sind wir schon gefordert, ihnen das jeweils Notwendige zuzugestehen und nicht einfach allen das volle Programm aufzusetzen, weil das kostet richtig. Das Teuerste an der Jugendhilfe ist ja die vollstationäre Unterbringung."