Amberg-Sulzbach/Duisburg. Die Festung Europa steht für viele junge Menschen im krassen Gegensatz zu dem, was sie als europäische Werte verstehen. Gleichzeitig fehlt jedoch vielen von ihnen, die in Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit oder prekären Beschäftigungsverhältnissen leben, eine Vorstellung davon, was die Europäische Union für ihre Interessen tun könnte.

Genau das wollen die Jusos ändern: Über 1000 junge Linke trafen sich zum Kongress "Europe: turn left!", der Young European Socialists im Landschaftspark Nord in Duisburg, um ein Zeichen der Geschlossenheit zu setzten - und dafür, dass die Jugend die Hoffnung auf ein transparentes, demokratisches und solidarisches Europa nicht aufgegeben hat, sondern dafür streiten wird, in Diskussionen oder auf der Straße. Einziger Vertreter der Oberpfalz war der Juso-Unterbezirksvorsitzende von Amberg-Sulzbach-Neumarkt, Lukas Stollner.Die Young European Socialists sind der Zusammenschluss von 63 sozialistischen und sozialdemokratischen Jugendorganisationen aus 47 Staaten in Europa. Gleichzeitig ist sie die Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) und gehört der Sozialistischen Jugend-Internationalen IUSY an. Auf dem Kongress traten neben Sergei Stanischew, dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE), auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, auf."Die gemeinsame Idee eines solidarischen und gerechten Europas war bei allen Delegationen mehr als spürbar, denn unsere Generation ist die erste europäische. Umso mehr müssen wir jeden Tag für ein solidarisches, gerechtes und friedliches Europa kämpfen, denn es geht um unsere Zukunft", fasste Lukas Stollner seine Eindrücke zusammen. Der Kongress verabschiedete ein Manifest, das ein anderes Europa fordert - eines, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das Kapital.