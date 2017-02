Natur- und Landschaftsschutz, Naherholung, sanfter Tourismus. Das hat sich der Naturpark Hirschwald auf die Fahne geschrieben. Wo sie künftig wehen soll, steht noch nicht fest.

Naturpark Hirschwald Das 2006 als 17. bayerischer Naturpark geschaffene Schutzgebiet Hirschwald zählt zu den kleineren seiner Gattung im Freistaat. Es umfasst knapp 28 000 Hektar oder 278 Quadratkilometer und ist im Südosten des Landkreises angesiedelt.



Die Randlage zum US-Truppenübungsplatz Hohenfels wirft wirtschaftliche Probleme auf, hat jedoch dazu beigetragen, eine relativ intakte Kulturlandschaft, geprägt von ausgedehnten Waldflächen, dem Oberpfälzer Jura sowie der Vils und Lauterach, zu erhalten. Nicht zuletzt ist die Region deshalb zu einem Refugium für seltene Pflanzen und Tiere geworden, etwa die andernorts bereits verdrängte Fledermausart Hufeisennase.



Ein Kunstwanderweg mit acht Stationen (bildhauerische Objekte) in den Mitgliedsgemeinden mit Flächenanteilen gilt als das bisher aufwendigste Gemeinschaftsprojekt der Naturparks. (zm)

Amberg-Sulzbach. Bisher hat die Geschäftsstelle Unterschlupf im Rathaus von Ensdorf gefunden. Ein Provisorium. 2006 als 17. Naturpark im Freistaat ausgewiesen, sind die Gründungs-Wehwehchen auskuriert. Jetzt geht es darum, sich fest zu etablieren. Sprich, einen Standort für ein geplantes Informationszentrum zu finden. Lange war von einem Neubau in Waldhaus die Rede. Das ist aber nicht mehr die alleinige Option.Drei Mitgliedsgemeinden des als Verein organisierten Naturparks buhlen inzwischen um die Gunst des Zuschlags. Außer Konkurrenz gibt es noch einen weiteren Vorschlag. Das macht die Sache nicht einfacher. "Wir sind kein reicher Verein", beschreibt Geschäftsführerin Isabell Lautenschlager das Hauptproblem - die Finanzierung. Erst Ende Januar hatte allein Hohenburg nach einer Gemeinderatssitzung drei sanierungsbedürftige Liegenschaften rund um den Marktplatz (wir berichteten) in die Waagschale denkbarer künftiger Standorte geworfen.In einer Vorstandssitzung hat der Naturpark-Verein in der vergangenen Woche eine Liste der Begehrlichkeiten zusammengetragen. Außer Hohenburg meldeten demnach noch Schmidmühlen (Schloss), Ensdorf (Kloster) und der Privatinvestor zur Sanierung des Hirschwalder Torbogen-Hauses Interesse an dem Info-Zentrum an. Keineswegs völlig vom Tisch ist zudem ein Neubau in Waldhaus. Dafür stünde zumindest ein maßgeschneidertes Förderprogramm bereit, unterstrichen Lautenschlager und Ensdorfs Bürgermeister Markus Dollacker. Er ist Vorsitzender des Trägervereins.Nachdem der Vorstand nun über eine Vorschlagsliste verfügt, vereinbarte er für 21. März eine Besichtigungstour zu den in die engere Wahl genommenen Objekten. Die letztendliche Entscheidung wird eng verzahnt mit den sich erschließenden Fördermöglichkeiten fallen müssen. Bei einem Neubau in Waldhaus wäre alles klar, da gibt es ein Programm. Dieser Antrag müsste zügig auf den Weg gebracht werden, drängt Lautenschlager. Bei den anderen in die Debatte geworfenen Standorten werde es viel, viel komplizierter, weiß wiederum Dollacker.Weniger aus der Sicht des Naturparkvereins. "Da würde ein Vorstandsbeschluss reichen", ist sich der Vorsitzende sicher. Das entscheidende Wörtchen des Mitredens würde sich aber auf den Gemeinderat der künftigen Standortkommune verlagern. Eine mögliche Begründung: Käme bei einer nötigen Sanierung beispielsweise eine Bezuschussung durch die Städtebauförderung infrage, müsste die Gemeinde für die anteilige Kofinanzierung geradestehen. Solche Abstimmungsprozesse brauchen Zeit.Den Raumbedarf für ein Naturpark-Infozentrum setzt Lautenschlage nicht allzu üppig an. Es sollte als Anlaufstelle hinsichtlich des touristischen Angebots und für Exkursionen dienen, Platz für die Geschäftsstelle bieten und eine Art Seminarraum bereitstellen. Das wäre es dann im Wesentlichen gewesen. Jetzt muss aber erst einmal eine Grundsatzentscheidung über den Standort her.