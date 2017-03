Regensburg/Amberg-Sulzbach. 25 Millionen Euro hat das Bayerische Verkehrsministerium zur Förderung des kommunalen Straßenbaus 2017 für die Oberpfalz zur Verfügung gestellt. Aus diesem Topf werden auch Projekte im Landkreis Amberg-Sulzbach mitfinanziert, etwa der Ausbau der Kreisstraße AS 1 zwischen Götzendorf und Ammerthal (Projekt des Landkreises, Gesamtkosten rund 2,4 Millionen Euro).

Die größte zurzeit in der Oberpfalz geförderte Baumaßnahme ist allerdings der 2016 begonnene Neubau der Vilsbrücke in Theuern. Hier wird die bisher zu schmale und nicht mehr ausreichend tragfähige Brücke durch einen Neubau mit Gehwegen auf beiden Seiten ersetzt. Für die zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro gibt der Freistaat einen Zuschuss von insgesamt 66 Prozent.Aus dem 25-Millionen-Euro-Topf kann nach einer Mitteilung der Regierung der Oberpfalz "auch die gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre angestiegene Nachfrage an Förderungen abgedeckt werden". Die Mittel würden aus dem vom Bayerischen Landtag beschlossenen Bayerischen Staatshaushalt zur Verfügung gestellt. "Erfreulicherweise ist das Förderprogramm auch 2017 gut mit Mitteln ausgestattet, so dass in der Oberpfalz derzeit alle Baumaßnahmen, die baureif werden, auch gefördert werden können", erklärt Regierungspräsident Axel Bartelt. Der Regierung der Oberpfalz liegen laut Bartelt aktuell 62 neu eingereichte Zuwendungsanträge vor.