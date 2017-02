Die Berufsschule in Sulzbach-Rosenberg hat durch einen neuen Ausbildungszweig ordentlich Zuwachs bekommen. Der könnte künftig gleich nebenan einziehen: Ein Wohnheim für Blockschüler ist die Idee.

Hintergrund Ursprünglich hatte der Landkreis den freien Platz neben der Berufsschule ins Auge gefasst, um hier ein Quartier für Flüchtlinge zu bauen, erläuterte Landrat Richard Reisinger im Gespräch mit der AZ.



Andere Möglichkeiten - wie die Turnhalle oder der nicht mehr genutzte Flügel der Berufsschule - wären alle nur Zwischenlösungen gewesen, wegen der Generalsanierung dieser Einrichtung. "Wo gehen wir denn hin mit den Flüchtlingen, wenn wir mal wieder 150, 200 aufnehmen müssen?": Bei dieser Überlegung "ist uns der Platz an der Berufsschule ins Auge gestochen", berichtete Reisinger. Das Gelände sei groß genug, liege in der Nähe von Krankenhaus und Bahnhof, und auch Ehrenamtliche seien vor Ort.



Eine Idee mit Charme, fand der Landrat. Allerdings sei gleich klar gewesen: "Da wollen wir kein Holzhäuschen oder eine Freiluft-Traghalle", sondern ein festes Gebäude. "Das könnten wir dann, wenn wir es nicht mehr brauchen, transformieren in Wohnungen für unsere Blockschüler. Wir haben ja jetzt wesentlich mehr Berufsschüler." Hier gehe es nicht um Sozialwohnungsbau, verdeutlicht Reisinger - "das ist für die anerkannten Flüchtlinge, dafür ist die Kommune zuständig."



Der Kreis "kann kein Träger von sozialem Wohnungsbau sein". Deshalb "haben wir das bis ins Kabinett getragen". Dann habe sich die Situation verändert: "Durch das Flüchtlings-Abkommen mit der Türkei war der Bedarf nicht mehr da." (eik)

Amberg-Sulzbach. Ursprünglich hatte der Landkreis das Gelände neben der Schule im Auge, um hier Flüchtlinge unterzubringen. Doch das sei inzwischen nicht mehr nötig, sagt Reisinger: "Jetzt planen wir ein Blockschülerwohnheim." Dieser Gedanke sei bereits von Anfang an mit im Spiel gewesen - schließlich habe die Berufsschule in letzter Zeit einigen Zuwachs bekommen. "Bei den Metzgern und Fleischereifachverkäufern, bei den Fachangestellten für Arbeitsmarkt-Dienstleistungen hatten wir 2015 noch 73, jetzt haben wir schon 107 Schüler", bilanziert Reisinger - eine der Entwicklungen des vergangenen Jahres, die ihn besonders gefreut habe.Als neuer Zweig dazugekommen seien die Lager-Logistiker. Dahinter, erklärt Reisinger, stecken eigentlich zwei Berufe, Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik. "Da haben wir im ersten Schuljahr gleich 53 Schüler: Von null auf 53, das macht richtig Freude." Sulzbach-Rosenberg habe bei dieser Ausbildungsrichtung den Sprengel Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth, Amberg-Sulzbach, Weiden, Amberg und Cham dazubekommen, der zuvor der Stadt Regensburg zugeschlagen war.Keine ganz einfache Angelegenheit, wie Reisinger andeutet: "Fragen Sie nicht, wie viel man da unterwegs ist, bis man das kriegt!" Doch die Anstrengung habe sich gelohnt. Der Zuwachs "tut der Berufsschule richtig gut", stellt Reisinger fest - "aber jetzt dürfen wir natürlich auch nicht kneifen: Da können wir nicht sagen, jetzt sanieren wir nicht oder wollen die Blockschüler nicht unterbringen." Immerhin gehe es um zum Teil noch Minderjährige. "Die müssen ja auch betreut werden, die können wir nicht im Wirtshaus unterbringen."Deshalb das Projekt Wohnheim an der Berufsschule. Dahinter bleibt laut Reisinger aber immer noch Platz für alle Fälle, mit den nötigen logistischen Vorrichtungen: Wenn es erforderlich werden würde, könnte man hier aber auch noch zusätzlich Container für Flüchtlinge aufstellen. "Wir haben dort Anschlüsse für Wasser und Elektrizität."Das Gelände ließe sich auch sehr gut vom Schulbereich abtrennen, sollte der Kreis wieder einmal mehr Asylsuchende unterbringen müssen. "Das wäre unser Plan C - den wir hoffentlich nicht brauchen." Noch gebe es keine Beschlüsse, erläutert der Landrat den aktuellen Stand. Die Idee des Blockschüler-Wohnheims sei nun "das erste Mal eingespeist im Zweckverband Berufsschulen". Dieser sei "grundsätzlich zuständig, auch wenn wir wahrscheinlich Baulastträger sind". Deshalb hat sich der Landkreis schon nach Zuschussmöglichkeiten erkundigt: "Da kriegt man nur 20 Prozent."Bevor es ums Geld geht, muss aber erst einmal ein Plan für die gesamte Berufsschule her. Für deren Sanierung gebe es Varianten "von horrende Kosten bis verträglich": "Das wird fast eine neue Schule", fasst Reisinger zusammen - denn die vorhandene Infrastruktur "passt nicht mehr zu den jetzigen Berufen". In Sulzbach-Rosenberg seien früher Maurer ausgebildet worden, deshalb gebe es dort entsprechende Hallen. Aber inzwischen "brauchen wir Übungslager" für die neuen Lageristen-Berufe.Auch wenn man damit immer noch eine kleine Berufsschule sei: Die Schülerzahlen seien um 15 Prozent gestiegen. Und das, so weiß Reisinger sehr wohl, "ist alles andere als selbstverständlich".