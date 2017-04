Vorsitzender und Landrat Richard Reisinger würdigte ihre engagierte Arbeit für den Verein und die Region. Gleichzeitig präsentierte er ihre Nachfolgerin, Maria Schmalzl . Sie stammt aus dem Landkreis Neumarkt und führt die Geschäfte bis zur Rückkehr von Veronika Schmalzl."Leader" ist ein europäisches Förderinstrument, das besonders die ländlichen Räume unterstützt. Entscheidend an der Projekt-Finanzierung beteiligt ist das Landwirtschaftsministerium. In der aktuellen Förderperiode (2014-2020) wurden für die Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach bereits rund 500 000 Euro Förderung beantragt. Die ersten Projekte wie der Brotbackofen in Köfering sind schon fertiggestellt, während an anderen noch fleißig geplant und gearbeitet wird.Die LAG-Geschäftsstelle nimmt weitere Ideen für mögliche LeaderProjekte entgegen. Angestoßen werden sollen diese in nächster Zeit besonderes in den Bereichen Landwirtschaft, Demografie und Wohn-/Lebensqualität in den Gemeinden. Träger können Privatpersonen, Vereine und Kommunen sein. Kontakt und Infos zu bereits laufenden Projekten gibt es im Internet ( www.lag-amberg-sulzbach.de).