Amberg-Sulzbach. Zwischendrin immer mal wieder die Hand zur Faust ballen und danach die Finger ausstrecken - das hilft. Landrat Richard Reisinger und seine drei Stellvertreter Franz Birkl, Brigitte Bachmann und Martin Weiß müssen am Freitagabend Druckstellen vom vielen Händeschütteln bekommen haben. Mehr als 300 Gäste begrüßten sie zum Neujahrsempfang des Landkreises per Handschlag am Eingang zum König-Ruprecht-Saal.

"Wir sind gewiss keine Oase der Glückseligkeit in unserem Land und in unserer Region", sagte der Landrat bei seinem Rückblick auf das vergangene Jahr. "Aber ich propagiere schon überzeugt und nachhaltig, dass es der großen Mehrheit von uns derzeit vergönnt ist, relativ sorgenfrei leben zu dürfen." Dies sei auch der Arbeit vieler Ehrenamtlicher zu verdanken, denen Reisinger besonders dankte. Der Chef der Kreisverwaltung listete die Herausforderungen auf, die in den vergangenen zwölf Monaten bewältigt wurden und blickte optimistisch in die Zukunft. "Es geht uns gut. Und das darf ruhig so weitergehen", sagte er. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montagsausgabe.