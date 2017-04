Amberg-Sulzbach. In regelmäßigen Abständen bietet Landtagsabgeordneter Harald Schwartz Bürgern die Möglichkeit, seine Arbeit im Landtag kennenzulernen. Damit würden "Transparenz und Verständnis für politische Vorgänge in der Bevölkerung gestärkt". Dies nutzten jetzt 90 Bürger aus der Region. Zunächst sahen sie einen Film und bekamen wichtige Daten über den Landtag erläutert. Danach ging die Gruppe in den Plenarsaal. Dort erläuterte Harald Schwartz seinen Gästen die Arbeit eines bayerischen Landtagsabgeordneten. Nach der Diskussion nutzten die Besucher die Gelegenheit zum Stadtbummel. Bild: exb