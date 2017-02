Amberg-Sulzbach. Es ist das größte Bauprojekt des Landkreises: Die CSU-Kreistagsfraktion informierte sich mit Klinikleiter Klaus Emmerich über die seit 2012 laufende Generalsanierung des St.-Anna-Krankenhauses in Sulzbach-Rosenberg. Im vergangenen Jahr wurden hier wichtige Weichen wie die Vollendung des neuen OP-Bereichs, die Einrichtung eines Wohlfühl-Außenbereichs und die Eröffnung der neuen Patientenaufnahme gestellt. Über 18 Millionen Euro habe der Landkreis in die medizinisch-technische Aufrüstung investiert, betonte Landrat Richard Reisinger: "Hätte man Kosten eingespart und nicht so viel Geld in die Hand genommen, so wäre langfristig eine Einbuße an medizinischer Qualität vorgezeichnet gewesen." Mit den Investitionen sei St. Anna aber "alles andere als ein Schmalspurkrankenhaus - vielmehr eine Hightech-Klinik". Ein Ausblick galt heuer anstehenden Vorhaben wie der Erneuerung von Patientenzimmern und Bürospange. Bild: hfz