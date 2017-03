Amberg-Sulzbach. Einen hochkarätigen Referenten begrüßte der Bayerische Beamtenbund (BBB), namentlich der neue Kreisvorsitzende des Kreisausschusses Amberg-Sulzbach, Robert Kölbl, beim Politischen März an der OTH Amberg: Der Vize-Landesvorsitzende Rainer Nachtigall kam direkt von einer Hauptvorstandssitzung aus München und berichtete von den gerade abgeschlossenen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

Er stieg mit einem Zitat der Kanzlerin anlässlich der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes (DBB) ein, in dem sie verlauten ließ, dass die Lebensqualität in Deutschland unmittelbar mit dem öffentlichen Dienst zusammenhänge. Ministerpräsident Horst Seehofer habe dies unterstrichen mit der Aussage, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes seien auch Garanten der Sicherheit, hieß es nun in einer Pressemitteilung.Sicherheit sei mehr als polizeiliches Handeln. Alle Beschäftigten des Freistaat hätten an ihrer Stelle zur Bewältigung der Herausforderungen der letzten Jahre beigetragen: "Mit großem Engagement haben sie unsere staatlichen Strukturen unter Beweis gestellt und damit zur Sicherheit in unserem Land beigetragen", so Nachtigall.Die Anerkennung für die Bewältigung jüngster Herausforderungen durch alle Beteiligten sei groß. Gleichzeitig sinke aber der Respekt gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Sie würden beleidigt und angegriffen. Dies betreffe nicht nur Polizisten und Vollzugsbeamte, auch Einsatzkräfte der Rettungsdienste und Feuerwehren würden attackiert. Der Gesetzentwurf des Bundeskabinetts vom 8. Februar zum verbesserten strafrechtlichen Schutz dieser Berufsgruppen wird vom DBB als erster Schritt in die richtige Richtung begrüßt.Respektlosigkeit, verbale und körperliche Angriffe auf Staatsdiener würden auch in Jobcentern, Schulen und Rathäusern beobachtet. Eine Studie des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV) habe dies eindeutig bestätigt, wobei nicht nur Gewalt von den Schülern ausgehe sondern auch von Eltern. Dies gelte es zu unterbinden. Und während die Politik die Leistungsfähigkeit und Notwendigkeit des öffentlichen Dienstes preise, werde gleichsam der Ruf nach Abschaffung scheinbarer Privilegien lauter. Auf Grundlage einer Bertelsmann-Studie werde von Teilen der Politik die Abschaffung der Beihilfe gefordert. Dass die Studie nur vermeintliche Mehreinnahmen benenne und wesentliche Faktoren der Auswirkungen auf die Gesundheitsbranche außer Betracht lasse, werde stark kritisiert.Ziel sei es, den öffentlichen Dienst zu stärken und seine Position auszubauen. Bayern könne sich auf einen starken öffentlichen Dienst verlassen. Wer für die Teilhabe aller Beschäftigten an der allgemeinen Einkommensentwicklung sorge, sichere den Standortvorteil unseres Landes und bleibe für motivierte Nachwuchskräfte attraktiv. Dass dies im Freistaat auch künftig so sein wird, sei Ziel des BBB und seiner Tarifbeschäftigten.