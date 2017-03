Der Landkreis und die Stadt Amberg können als Partner in der LAG Regionalentwicklung auf eine sehr erfolgreiche Leader-Förderperiode blicken: 27 Projekte wurden so auf den Weg gebracht.

Neuwahlen Vor den Neuwahlen beschloss die Mitgliederversammlung, die Zahl der Beisitzer auf sieben zu erhöhen. Vorsitzender bleibt Richard Reisinger, Stellvertreter Stefan Braun, Schatzmeister Werner Dürgner. Neuer Schriftführer ist Bernhard Lindner. Als Beisitzer fungieren Wilfried Franz, Michael Cerny, Sonja Schleicher, Gerhard Gradl, Johann Weber, Johann Schmalzl und Brigitte Trummer.



Das LAG-Management hat 2015 den Runden Tisch der Regionalinitiativen eingeführt. Damit werden Parallelstrukturen abgebaut, jeder schaut über seinen Tellerrand hinaus und findet Projektpartner oder Fördermittelgeber. Dieses Gremium hat sich laut Schmalzl regelmäßig getroffen und sehr gut zusammengearbeitet. Hieraus entstehen auch Projekte, die vom LAG-Management koordiniert, aber nicht gefördert werden - etwa eine Neuauflage der Direktvermarkter-Broschüre.



Kreisheimatpfleger Dieter Dörner stellte eine mögliche Leader-Förderung für einheitliche Hausnamen-Schilder vor. Soweit die Gemeinden die anteiligen Kosten von 40 Prozent nicht tragen, müssten die Hausbesitzer rund 25 Euro selbst zahlen. (usc)

Amberg-Sulzbach. Der Vorstand befasste sich auch 2016 mit mehreren förderfähigen Vorhaben. Darunter neun Einzelprojekte mit einer Gesamtinvestition von 1 002 175 Euro und einer voraussichtlichen Leader-Förderung von 515 000 Euro.Von Maßnahmen in Tourismus oder Kultur bis zur Weiterentwicklung von Städten und Gemeinden im ländlichen Raum reicht das Aufgabenfeld der LAG (Lokale Aktionsgruppen). Kommunen und Vereine können von Leader profitieren. Mit der Formulierung eines gemeinsamen Konzepts haben Bürger aus allen 27 Kommunen im Kreis und in Amberg eine Strategie erstellt, wie sich die Region mittel- und langfristig entwickeln soll. Vorsitzender Landrat Richard Reisinger und LAG-Managerin Veronika Schmalzl erläuterten die Fördermaßnahmen des vergangenen Jahres: Brotbackofen Köfering (Gesamtkosten 17 111, Förderung 5751 Euro), Freilichttribüne Wutschdorf (160 011/53 758 Euro), Vaterunser-Weg Ammerthal (14 494/8696 Euro), "Der Stein, der mit dem Wasser spricht" Amberg (20 330/12 198 Euro), Radlerrastplatz in Rosenberg an der Flei (85 600/51 360 Euro), "Vils erleben" Hahnbach/Gocklwiese (283 101/169 860 Euro), Johann-Flierl-Schulhaus Fürnried (177 583/89 537 Euro), Spiritueller Begegnungsraum Jugendkapelle Knappenberg (138 165/69 663 Euro).Wie Veronika Schmalzl ergänzte, wurde auch über das Kooperationsprojekt "Erfassung (historischer) Kulturlandschaften" mit Beteiligung von zwölf LAG entschieden (Gesamtkosten 283 000 Euro, Leader-Förderung aus dem Landkreis 16 000 Euro). Von den bisher zwölf Projektanträgen genehmigte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Neumarkt sieben, die bereits laufen. Drei sind schon fertig und abgerechnet. "Darüber hinaus wurden einige Projekte beraten, die es nicht durch das Entscheidungsgremium geschafft haben", heißt es im LAG-Jahresbericht. Und: "Wenn man die vier Entwicklungsziele der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) betrachtet, so kann man sehen, dass in jedem einzelnen bereits Projekte laufen." Diese müssten nicht über Leader finanziert sein. Manchmal fänden sich andere Fördertöpfe oder es gehe ohne Fremdfinanzierung. (Hintergrund)