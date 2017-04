Amberg-Sulzbach. Gibt es für Freibäder staatliche Zuschüsse oder nichte? "Um diese Frage gibt es schon lange Streit", weiß Landtagsabgeorndeter Reinhold Strobl (SPD). Anträge der SPD dazu seien im bayerischen Parlament "immer wieder abgelehnt" worden. CSU-Mandatsträger hätten aber vor Ort die Hoffnung genährt, dass es Zuschüsse gebe. Jetzt hat es Strobl von Finanz-Staatssekretär Albert Füracker (CSU) schriftlich.

Die Förderung von Freibad-Sanierungen über den kommunalen Finanzausgleich "wurde in der Vergangenheit mehrfach geprüft, aber stets ablehnend entschieden", schreibt Füracker.Kommunale Schwimmbäder lägen in der Eigenverantwortung der Gemeinden, Bau und Unterhalt gehörten zu deren freiwilligen Aufgaben. Damit könnten die Gemeinden selbst entscheiden, "ob und in welchem Umfang kommunale Schwimmbäder errichtet und betrieben werden." Der Freistaat unterstütze Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich "bei Bauinvestitionen für schulisch bedarfsnotwendige Sportanlagen". Als letztere würden "gedeckte Übungseinheiten", also Hallen-, nicht Freibäder, anerkannt. Ziel sei die regelmäßige und gleichmäßig auf das Schuljahr verteilte Nutzung, "die in Freibädern witterungsbedingt sowie aufgrund von Schulferien nur sehr eingeschränkt gewährleistet wäre."Füracker fügte hinzu, dass sein CSU-Kollege MdL Harald Schwartz mit dem Hinweis auf öffentliche Mittel für Freibäder Fördermöglichkeiten auf Bundesebene gemeint haben könnte. Diese bestünden beispielsweise im Bereich des technischen Umweltschutzes, der Energieeinsparung oder über Sonderprogramme. Dies müsse im Einzelfall geprüft werden. Füracker empfahl den Kommunen, "verstärkt auf interkommunale Zusammenarbeit zu setzen".