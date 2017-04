Amberg. Wenn Walter Jonas eine Schule betritt, beschleicht ihn nach eigenen Worten oft das ungute Gefühl, dass er "irgendeine Hausaufgabe nicht gemacht hat". So kann man es fast sehen, wenngleich es nicht die Schuld des Oberpfälzer Regierungsvizepräsidenten ist, dass ein schon erfolgter Amtswechsel erst am Mittwoch offiziell und mit vielen Gästen im Festsaal des Max-Reger-Gymnasiums vollzogen wurde. Bereits am 1. Februar hat Roman Beer die Bereichsleitung des Hochbauamtes am Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach übernommen.

Er folgt auf Peter Thumann, der schon im Dezember nach Regensburg ging, um dort neuer Chef des Staatlichen Bauamtes zu werden. Den Stabwechsel besiegelte Walter Jonas mit einem Handschlag, weil die entsprechenden Bestallungsurkunden längst übergeben waren. Nichtsdestotrotz kamen zu der Feierstunde viele Besucher, die zum großen Teil "Kunden" und Partner der Behörde sind, wie sowohl Jonas als auch Amberg-Sulzbachs Bauamtsleiter Henner Wasmuth betonten. Es waren neben den Bundestagsabgeordneten Barbara Lanzinger, Alois Karl und Karl Holmeier (alle CSU) vor allem Bürgermeister zahlreicher Städte und Gemeinden, aber auch hohe Vertreter der Polizei, der Bundeswehr und der US-Armee da.Sie alle profitieren sozusagen von den Infrastruktur- und Baumaßnahmen der Behörde, beziehungsweise bringen diese Projekte oft gemeinsam mit ihr auf den Weg. Dabei sind es gerade im Hochbau häufig Vorhaben, "die unsere Städte prägen", dankte OB Michael Cerny bei dieser Gelegenheit stellvertretend für die "kommunale Familie" für diese staatliche Leistung. Aktuellstes Beispiel im Landkreis ist der Umbau der Klosterburg Kastl zu einer Außenstelle der Polizei-Fachhochschule für rund 20 Millionen Euro.Dass der am besten "morgen" fertig sein sollte, sagte neben Jonas auch Ministerialrat Tilmann Ritter von der Obersten Bayerischen Baubehörde augenzwinkernd und verdeutlichte damit, wie hoch die Messlatte für das Bauamt meistens gelegt wird. Das machte er weiter schmunzelnd Roman Beer gleich klar, nachdem dessen Vorgänger ebenfalls viele Projekte mit großer Schnelligkeit und Zuverlässigkeit abwickeln habe müssen. Acht Jahre stand Leitender Baudirektor Thumann in der Position des Bereichsverantwortlichen, die mit Beer ein gelernter Architekt und Feinmechaniker übernimmt, der zuletzt bei der Landesbaudirektion tätig war.Vielleicht helfen dem gebürtigen Nürnberger, der in Stein wohnt, gerade die "feinmechanischen Kenntnisse" beim Zusammenspiel mit den verschiedenen Playern weiter, scherzte der Regierungsvizepräsident. Mit seinen Bonmots konnte er die Verwandtschaft zu seinem berühmten Bruder, dem Kabarettisten Bruno Jonas, kaum leugnen. Zum raschen Umbau der Klosterburg setzte Jonas feixend an die Adresse von Beer noch eins drauf: "Sie wissen ja, wenn's bei der Polizei nicht läuft, ist gleich die Sicherheit in Gefahr."