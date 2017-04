SPD-Generalsekretärin am 8. Mai in Freudenberg

Amberg-Sulzbach. Der SPD-Kreisverband erwartet prominenten Besuch: Natascha Kohnen, Mitglied im Bundesvorstand, Generalsekretärin der Bayern-SPD und einer von sechs Anwärtern auf deren Vorsitz, kommt am Montag, 8. Mai, um 19 Uhr in den Dotzlersaal nach Freudenberg. Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl hat den Besuch eingefädelt. An diesem Tag wird die Wahl zum Landesvorsitz abgeschlossen und am Freitag danach das Ergebnis bekanntgegeben. Kreisvorsitzender Uwe Bergmann will die Konferenz für alle Mitglieder und Unterstützer der SPD sowie andere politisch Interessierte öffnen.

Lebendige Dorfzentren

Genügend Kontrollen?

Zur Vorbereitung trafen sich Bergmann und Strobl mit dem Vorstand der SPD Freudenberg. Andreas Koch und Gerhard Dotzler sprachen bei dieser Gelegenheit auch kommunale Themen wie den Ausbau der Staatsstraße zwischen Lintach und Aschach sowie der Kreisstraße zwischen Pursruck und Lintach ans. Bei beiden Maßnahmen bewege sich etwas, berichtete Strobl.Er verwies auch auf Bemühungen im Landtag zur Stärkung der Dorfzentren. Hier sahen die Teilnehmer eine große Herausforderung für die Zukunft: Die Zentren, auch in kleineren Gemeinden, müssten lebendig bleiben. Noch ein weiteres Thema sprach Strobl an: Elefanten-Rennen und damit verbundene Stau-Bildungen auf den Autobahnen. Strobl hat festgestellt, dass an solchen Überholmanövern fast immer ausländische Lkw beteiligt sind. Sein Eindruck ist, dass dabei Tempolimit und Abstände oft nicht eingehalten werden.In einer Anfrage im Landtag wollte er deshalb wissen, ob es ausreichend Lkw-Kontrollen gibt - oder ob diese wegen Unterbesetzung und zu wenig Einsatzfahrzeugen nicht stattfinden können. In der Antwort heißt es, "dass eine lückenlose Verkehrsüberwachung (...) weder möglich noch wünschenswert ist". Die Polizei richtet ihre Aktivitäten auf diesem Gebiet deshalb nach Prioritäten aus." Strobl geht es nicht "um eine Bestrafung ausländischer Lkw-Fahrer". Deren Arbeitsbedingungen seien nicht die besten, oft bei schlechter Bezahlung. Sein Anliegen ist es, die dauernden Überholmanöver und Staus zu verhindern. Hier würde es seiner Ansicht nach schon nützen, wenn die Fahrer mehr an den Grenzen informiert und auch mehr kontrolliert werden würden.Er hofft auch darauf, dass durch eine Lkw-Abgabe auf Bundesstraßen die Mautflucht eingeschränkt wird. Dies sei "wichtiger als die unnötige Diskussion über eine Pkw-Maut".