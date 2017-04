SPD-Generalsekretärin in Freudenberg

Amberg-Sulzbach. Als der Termin für die Kreiskonferenz vereinbart wurde, war noch nicht absehbar, dass sich die Bayern-SPD zu diesem Zeitpunkt in einer Findungsphase für einen neuen Vorsitzenden befinden würde. SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen gehört zum engsten Kreis der Bewerber. Sie kommt am Montag, 8. Mai, um 19 Uhr zur Kreiskonferenz nach Freudenberg (Gasthaus Dotzler, Hauptstraße 16) und spricht dort zur aktuellen Landespolitik.

Natascha Kohnen kennt die Oberpfalz. Sie hat von 1987 bis 1992 an der Universität Regensburg Biologie studiert. Von 1997 bis 1999 war sie in Paris. Seit 2008 ist sie Landtagsabgeordnete für München-Land/Süd, seit 2009 Generalsekretärin der Bayern-SPD. Sie war Mitbegründerin des Umweltgartenvereins Neubiberg und einer AWO-Nachbarschaftshilfe.Zu der Veranstaltung in Freudenberg sind nicht nur die Delegierten der SPD-Ortsvereine und Kommunalpolitiker, sondern alle Mitglieder und die Öffentlichkeit willkommen.