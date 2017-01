Bayerische Tradition und Werte feiern - das kann auch die SPD. Sogar mit Blasmusik und vollem Saal, wie man das sonst eher von der CSU kennt. Aber es ging ja auch um den 70. Geburtstag der Bayerischen Verfassung. Und die wurde von einem Sozialdemokraten entworfen, was Markus Rinderspacher nicht mit markigen Sprüchen, aber klugen Sätzen skizzierte.

Gegen Hass und Gewalt

Ehrenamtliche "der Kick"

Schnaittenbach. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion stellte trotz Feierstimmung zu diesem Anlass die Parteipolitik hintan. Zumal sein Haus außer Genossen und SPD-nahen Institutionen auch Vertreter der Kirchen, der Wirtschaft, von Gewerkschaften, Hilfsorganisationen, Vereinen und Verbänden mit einer ganzen Reihe ihrer ehrenamtlichen Kräfte eingeladen hatte. Sie alle nahmen teil an diesem Empfang zu Ehren der Bayerischen Verfassung.Ihrem "Vater", dem späteren Justiz- und Innenminister sowie Ministerpräsidenten Wilhelm Hoegner (1945 bis 1946 und 1954 bis 1957), setzte Markus Rinderspacher zwar ein Denkmal in seiner Rede. Er schaute aber auch über den Tellerrand hinaus, lobte die Beteiligung der CSU mit ihrer absoluten Mehrheit in der verfassungsgebenden Versammlung 1946, nachdem Hoegner das 188 Artikel umfassende Werk seit 1933 in seinem Schweizer Exil geschrieben hatte. "Das war eine Sternstunde der Zusammenarbeit der zwei großen Volksparteien", sagte der Landtagsfraktionschef, nicht ohne den Wunsch, das möge heutzutage auch noch öfter gelingen.Zumal es darum gehe, "der Demokratie wieder die Wertschätzung zu verschaffen, die sie verdient". Vor dem Hintergrund aktueller Gefahren des Terrorismus, Fanatismus und Populismus sah Rinderspacher eine immer größere Abkehr davon. "Überall erleben wir eine Entdemokratisierung", meinte er mit Blick auch auf andere Länder und erkannte in der Türkei und den USA "die Sehnsucht nach dem starken Mann".Doch Demokratie lebe nicht von einem, sondern von vielen starken Männern und Frauen, die im Dialog gemeinsam Lösungen, Kompromisse und den Interessenausgleich fänden. Neben den ärmeren Bürgern, die oft das Vertrauen in die politische Arbeit verloren hätten, müssten sich die Parteien wieder stärker um die Mittelschicht und ihre Anliegen kümmern. Das sähen viele Artikel in der Bayerischen Verfassung ebenso vor, der Rinderspacher deshalb ungeschmälerte Aktualität attestierte. In den vergangenen Jahren sei aber versäumt worden, "die Demokratie mit positiven Vorzeichen zu besetzen".Dabei gab es laut Rinderspacher schon während und nach dem Krieg mit Hoegner und dem späteren Erlanger Oberbürgermeister Michael Poeschke lebendige Beispiele dafür. Ihnen hätte man viel mehr Denkmäler setzen müssen, um den erfolgreichen und lohnenden Kampf für die Demokratie in den Köpfen wachzuhalten. "Es braucht diese positive Identifizierung mit der Demokratie", weil sie auch zur "Gemeinsamkeit gegen Hass und Gewalt" führt, betonte der Fraktionsvorsitzende. Er forderte "Demokraten mit Haltung", die mitmachten, anstatt nur zu kritisieren und sich zurückzuziehen."Sie tun das", sagte er zu den Ehrenamtlichen: "Sie sind der Kick in unserer Gesellschaft, auf Sie kommt es an." Und zwar auch am Stammtisch, wo man ebenso gute Politik machen, und anders als im Internet falschen Meinungen und Hetzern erfolgreich Paroli bieten könne.