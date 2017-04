Poppenricht. Der stellvertretende CSU-Generalsekretär Markus Blume (Vierter von rechts) hat seine Parteifreunde in Poppenricht auf den Wahlkampf eingeschworen. Landtagsabgeordneter Harald Schwartz nannte die CSU in der Region "seit Jahren ein Erfolgsmodell" mit vielen Mandatsträgern vom Landrat bis zum Abgeordneten. Festredner Markus Blume thematisierte die Freiheit. Diese sehe man oft als Selbstverständlichkeit. "Blickt man zurück in die Geschichte oder schaut über unsere Staatsgrenzen hinaus", zeige sich aber, dass sie alles andere als selbstverständlich ist. Freiheit setze klare Grenzen und Spielregeln in Form einer Leitkultur voraus. Eindringlich warnte Blume vor einem rot-rot-grünen Bündnis nach der Bundestagswahl und stellte den Gegenentwurf der Union vor: "Freiheit statt Sozialismus, Gerechtigkeit statt Gleichmacherei. Den Schwächeren helfen, ohne Leistung zu bestrafen, dies ist unser Motto. Daher wollen wir Eigentum schützen sowie Familien und Schwächere fördern." In unruhigen Zeiten brauche man Konstanz und Beständigkeit, keine Experimente. Bild: exb