Für derart große Aufregung wie im Fränkischen haben die geplanten Stromtrassen des Süd-Ost-Links hier nicht gesorgt. Der Landkreis betonte aber stets, auf der Hut sein zu müssen. Jetzt weiß das Landratsamt auch, auf was es gefasst sein muss.

Nicht viel Zeit

Akzeptanz gestiegen

Amberg-Sulzbach. Auf nicht allzu viel. Nachdem der Netzbetreiber Tennet seine bisherigen Planungen vorangetrieben und konkretisiert hat, wurden der vorgeschlagene Korridor für die neuen Strommasten und Alternativen dazu nun erst Lokalpolitikern und dann der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Landkreis Amberg-Sulzbach, das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor, ist lediglich von einer Alternativtrasse im Bereich des Vilstals betroffen.Tangiert sind Flächen der vier Gemeinden Ebermannsdorf, Ensdorf, Rieden und Schmidmühlen. Ein ursprünglich im nord-östlichen Landkreis von Freihung über Gebenbach nach Freudenberg geplanter Trassenkorridor ist offenbar nicht mehr Gegenstand der Planungen. Für das Genehmigungsverfahren gilt, dass die Alternativtrassen mit der gleichen Sorgfalt geprüft werden müssen, wie die Vorschlagstrasse. Die Bundesnetzagentur kann eine Verlegung des Verlaufs am Ende des Verfahrens vom Netzbetreiber verlangen.Nun folgt von den Netzbetreibern Tennet und 50 Hertz der formelle Antrag zur Fachplanung. Das ist laut Landratsamt der Auftakt für ein umfangreiches Genehmigungsverfahren. Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass die Bundesnetzagentur als zuständige Genehmigungsbehörde das Verfahren zügig voran treiben wird. Das bedeutet, dass den Trägern öffentlicher Belange und auch der betroffenen Bevölkerung wohl nur wenig Zeit für Einwendungen und Stellungnahmen bleibt, vermutet Landratsamtssprecher Harald Herrle. Sein Haus bereite deshalb auf der Grundlage der nun bekannten Trassenkorridore bereits seine Stellungnahmen vor, da nicht termingerecht eingereichte Wünsche und Anmerkungen im Verfahren nicht berücksichtigt werden.Zu einem mündlichen Erörterungstermin werden die Kommunen und Träger öffentlicher Belange auch nicht eingeladen, sollten sie keine förmliche Stellungnahme abgegeben haben. Deshalb empfiehlt das Landratsamt besonders auch den tangierten vier Gemeinden, sich frühzeitig mit den nun vorgelegten Plänen auseinandersetzen. Eine sogenannte grundstücksscharfe Trassenführung wird erst nach Abschluss der Bundesfachplanung durch ein dem nachfolgendes Planfeststellungsverfahren festgelegt.Die immer wieder hinterfragte Notwendigkeit der Gleichstromverbindung ist inzwischen durch ein Bundesgesetz festgelegt worden, betont die Kreisverwaltung. Ein in diese Richtung abzielender Einspruch könne deshalb "nur mit sehr hohem gutachterlichen Aufwand angezweifelt werden". "Wir werden unsere fachlichen Stellungnahmen abgeben und aufmerksam beobachten, ob der Landkreis Amberg-Sulzbach am Ende des Verfahrens tatsächlich betroffen sein wird. Die Möglichkeit der Erdverkabelung hat zu einer höheren Akzeptanz des Leitungsbaus in der Bevölkerung geführt. Die Frage der Entschädigung von Grundstückseigentümern ist dabei ein wichtiger Aspekt, der zu einer einvernehmlichen Umsetzung des Projekts Süd-Ost-Link beitragen kann", betonte Landrat Richard Reisinger (CSU) in einem Statement.Das Landratsamt verfolgt die laufenden Planungen zu der Gleichstrompassage bereits seit der Netzbetreiber Amprion im Januar 2014 in der Nürnberger Meistersingerhalle seine ersten Überlegungen zu einer durchgängigen Freileitung vorstellte. Das löste massive Bürgerproteste in den betroffenen Regionen aus.Auf Druck der Staatsregierung wurde beim Bund das Gesetz über den Netzausbau deshalb dahingehend geändert, dass bei Gleichstromleitungen ein Vorrang für Erdkabel verankert und der Endpunkt von Gundremmingen nach Landshut verlegt wurde. Dies führte auch dazu, dass der Netzbetreiber gewechselt hat.