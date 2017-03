Die Blumen in der Ecke des Saales deuteten auf einen harmonischen Abschied für Klimaschutzkoordinatorin Katharina List bei ihrem letzten Auftritt im Umweltausschuss hin. Veronika Frenzel (SPD) erlaubte sich dennoch ein paar kritische Worte.

47 Bewerbungen

Letzte Fragen an Katharina List Frau List, ärgert es Sie, dass jetzt zum Schluss im Umweltausschuss noch eine sehr kritische Note zu Ihrer Tätigkeit hier reingekommen ist?



Katharina List: Freilich ärgert einen das. Mir ist bewusst, dass es immer mal Schwierigkeiten gibt, aber ich habe hier mein Bestes gegeben, und jetzt wird mir das zum Vorwurf gemacht. Dazu kommt, dass das ZEN das eine ist und die Arbeit als Klimaschutzkoordinatorin das andere, da darf man die Probleme nicht vermischen.



Wann ist Ihr letzter Arbeitstag?



Am 15. März.



Mit Abschiedsfeier?



Geplant ist nichts, aber vielleicht schauen ein paar nette Kollegen vorbei. Es fühlt sich auch gar nicht so richtig nach Abschied an. Durch meine Familie und meine Freunde habe ich ja immer noch eine starke Verbundenheit mit dem Landkreis. Das macht es einem leichter.



Als Ensdorferin geben Sie jetzt einen Arbeitsplatz auf, der quasi vor der Haustür lag. Wie weit hatten Sie denn zum ZEN?



14 Kilometer. Im Sommer war das schön mit dem Rad zu fahren.



Trotzdem gehen Sie jetzt nach Straubing?



Ich bin ja noch jung und ungebunden, da macht man das sicher leichter. Und Straubing ist für mich einfach eine Chance.



Kann man den einen Grund für Ihren Wechsel benennen?



Da spielten eher mehrere zusammen. Ich erwarte mir in Straubing vor allem eine persönliche und berufliche Entwicklung. Ich will was Neues lernen, weiterkommen.



Gibt es dort auch mehr Geld?



Sagen wir so: Man macht diesen Schritt nicht, wenn das nicht damit verbunden wäre.



Welchen Tipp würden Sie Ihrem Nachfolger geben?



So viele Mitstreiter wie möglich suchen und ein gut gewebtes Netzwerk aufbauen. Alleine schafft man gar nichts. (ll)

Amberg-Sulzbach. Katharina List arbeitete seit 2015 für den Landkreis. Eigentlich lief ihr Vertrag noch ein weiteres Jahr, doch Anfang Februar wurde bekannt, dass die 29-Jährige an das Koordinierungszentrum für erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe in Straubing wechselt. List beendete am Mittwoch im Umweltausschuss ihre kurzen Ausführungen zum Stand der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts mit einem "Vergelts Gott und Dankeschön für die Zusammenarbeit".Veronika Frenzel war sich bewusst, dass sie die Stimmungsverderberin spielte, als sie sich an dieser Stelle mit kritischen Anmerkungen zum Wirken von List zu Wort meldete. Sie halte es aber für fairer, das offen zu sagen, als hinter dem Rücken der Betroffenen über sie herzuziehen, so Frenzel. Sie hielt der Klimaschutzkoordinatorin vor, wegen "überzogener Forderungen" keinen guten Start im Landkreis gehabt zu haben. Bei der zeitweise gestoppten Photovoltaik-Eigenverbrauchsinitiative habe sie genauso ein unglückliches Bild abgegeben wie in dem AZ-Artikel, in dem sie für das ZEN gesprochen habe, obwohl sie dafür gar nicht zuständig gewesen sei. Auch den vorzeitigen Abgang Lists kritisierte Frenzel. Sie wünsche ihr aber in Straubing ein "glücklicheres Händchen" und mehr Sozialkompetenz.Landrat Richard Reisinger wollte das nicht so stehenlassen. List sei als Klimaschutzkoordinatorin hochgradig anerkannt gewesen und habe ein wohlbestelltes Feld hinterlassen. "Ihre inhaltliche Arbeit war hervorragend." Dr. Martin Pöllath (FWS/FDP) bescheinigte ihr eine sehr positive und fruchtbare Arbeit. Roland Strehl (CSU) dankte Katharina List auch im Namen der Landkreis-Bürgermeister: "Sie waren eine absolute Bereicherung für das ZEN und für den Landkreis." Besonders lobte Strehl die PV-Eigenverbrauchsinitiative. Da habe es Probleme geben, die seien aber überwunden worden. Das letzte Wort gehörte Landrat Reisinger: "Den Dank bekräftige ich."Der Landkreis hat die Stelle des Klimaschutzkoordinators neu ausgeschrieben. Bis zum Enddatum am 24. Februar trafen laut Pressesprecher Harald Herrle 47 Bewerbungen ein, also etwa so viele wie bei der ersten Ausschreibung 2014. Die Stelle soll zum 1. April neu besetzt werden, was sich aber durch das umfangreiche Auswahlverfahren auch noch verzögern kann, wie es in der Sitzung hieß.