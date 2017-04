Im vergangenen Jahr wurden die Fördertöpfe nicht ausgeschöpft: Deshalb wurden die Mittel für heuer gekürzt. Deshalb appellierte der Kreisjugendring bei seiner Vollversammlung, solche Geldquellen künftig konsequent zu nutzen.

Neue Richtlinien Seit 1. Januar gelten im Landkreis Amberg-Sulzbach neue Richtlinien für die Vergabe von Jugendfördermitteln. Die Sätze wurden angepasst. Tim Saborowski stellte die aktuellen Bedingungen vor: Bisher wurden Teilnehmer und Betreuer von Jugendbildungsmaßnahmen mit acht Euro pro Tag bezuschusst. Dieser Satz wurde auf zehn Euro erhöht. Auch bei den Jugendfreizeiten sind die Beträge angehoben worden, von vier auf fünf Euro pro Tag und Teilnehmer. Ganz neu in die Richtlinien aufgenommen wurde, dass Jugendleiter mit einer aktuellen Jugendleitercard künftig zusätzlich mit drei Euro pro Tag gefördert werden. Anträge sind an den Kreisjugendring zu stellen. Aktuelle Richtlinien und Antragsformulare im Internet (www.kjr-as.de).

Amberg-Sulzbach. Die Jugendarbeit im Landkreis ist vielfältig: Dies spiegelte sich in der Frühjahresvollversammlung des Kreisjugendrings (KJR) wider. Um Vorsitzende Cornelia Bäuml scharten sich 32 Vertreter unterschiedlicher Verbände und Vereine sowie Gäste im Gemeindestadel in Etzelwang. 2. Bürgermeisterin Lydia Zahner würdigte des Engagement für die Jugendarbeit ebenso wie Bundestagsabgeordneter Alois Karl, der eine politische Bildungsreise nach Berlin anregte.Im Arbeitsbericht des Vorstands wurde auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. 2. Vorsitzende Christina Götz erläuterte, dass viele Jugendbildungsmaßnahmen stattgefunden hätten. Ganz aktuell seien die Neugestaltung der Geschäftsstelle sowie die Entwicklung eines Leitbilds.Auf einem Flyer wurden das überarbeitete Verleihsortiment und die Gebühren dafür kompakt veröffentlicht. Tim Saborowski stellte dazu einen Methodenkoffer mit Arbeitsmaterialien für interkulturelle Jugendarbeit vor. Dazu möchte der KJR noch eine Einführungsveranstaltung anbieten.Henner Wasmuth erläuterte die Jahresrechnung 2016 und den Jahresplan 2017. Da im vergangenen Jahr die Fördertöpfe nicht ganz ausgeschöpft worden seien, seien diese Mittel für heuer gekürzt. Wasmuth legte den Vertretern der Jugendverbände nahe, künftig solche Zuschüsse für die Jugendarbeit auch abzurufen und die vorhandenen Fördertöpfe möglichst auszuschöpfen.Tim Saborowski dankte Jugendamtsleiter Thomas Schieder für die gute Zusammenarbeit und die positive Entwicklung, dass die Fördersätze für diesen Bereich künftig alle fünf Jahre angepasst werden sollen.Cornelia Bäuml wies darauf hin, dass die Herbstvollversammlung des Kreisjugendrings am Samstag, 16. November, stattfinden wird.

Patrick Skrowny stellte bei der Vollversammlung des KJR den Bezirksjugendring Oberpfalz vor. Dieser sitzt in Regensburg und fördert die Jugendarbeit in der Oberpfalz mit Zuschüssen zu Projekten. Im Programm "bunt gefächter" bietet er Jugendverbänden Workshops an. Eine Fachberatung unterstützt in Medienpädagogik.Christiane Regn präsentierte das Europäische Jugendprojekt Oberpfalz (EJPO). Der Verein ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und arbeitet mit Partner aus Polen und Frankreich an Jugendbegegnungen. Ziel sind die Völkerverständigung und der Frieden. Von Samstag, 3., bis Sonntag, 11. Juni, veranstaltet der Verein eine Projektwoche, in der sich junge Leute zwischen 14 und 27 Jahren mit der Geschichte Deutschlands beschäftigen. Für die kommenden zwei Jahre sind Begegnungen in Polen und Frankreich geplant. Das EJPO strebt laut Regn eine Mitgliedschaft im KJR an. Ein Gespräch mit dem Vorstand habe es bereits im Februar gegeben.