Amberg-Sulzbach. Eltern aus Schäflohe und Karmensölden wünschen sich für ihre Kinder, die die Realschule in Sulzbach-Rosenberg besuchen, eine bessere Busverbindung. Mittags und nachmittags passt diese, informierte Hans-Jürgen Haas, der Geschäftsführer des Zweckverbands Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS), die Verbandsversammlung. Doch morgens hätten die Kinder Probleme, rechtzeitig in die Schule zu kommen.

Lösen ließen sich diese, indem man eine existierende Fahrt, die in Wirnsricht startet, umorganisiere, schlug Haas vor: Sie könnte künftig in Schäflohe beginnen und über Karmensölden und Wirnsricht nach Sulzbach verkehren. Das würde "wenige Tausend Euro" im Jahr kosten, wobei die für den Betrieb zuständige RBO bislang noch keine konkrete Summe nennen könne.ZNAS-Vorsitzender OB Michael Cerny wollte das schon genauer wissen. Auf seinen Vorschlag hin wurde das Thema in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung verlegt, um eine passende Regelung bei der Vergabe zu finden, die mit einer konkreten Summe gedeckelt ist.Auch auf dem Schulweg von der Amberger Realschule nach Schäflohe und Karmensölden soll sich etwas ändern: Hier gibt es Elternbeschwerden, weil die Kinder (betroffen sind 9 aus Karmensölden und 17 aus Schäf-lohe) momentan erst sehr spät, gegen 14 Uhr, nach Hause kommen. Das liegt laut Haas daran, dass ihr Bus der Linie 56 derzeit "umlauftechnisch erst um 13.50 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Amberg starten kann".Eine Vorverlegung sei nicht möglich. Wohl aber eine Umorganisation bei einer anderen Fahrt, die parallel zur Linie 56 läuft. Damit würden die Schäfloher und Karmensöldener Kinder 20 bis 25 Minuten früher heimkommen, die Poppenrichter wie bisher, die Traßlberger und Witzlhofer etwas später. Letztere könnten aber auf einen anderen Bus ausweichen, dann würde sich für sie nichts ändern. "Lediglich zehn Schüler aus Obersdorf (plus 12 Minuten) und Altmannshof (plus 14 Minuten) kämen dadurch etwas später nach Hause", sagte Haas. Das sollte man angesichts des Vorteils für die größere Schülerzahl (26) aus Karmensölden/Schäflohe schon erwägen. Die Verbandsräte stimmten dem zu.