Auch in diesem Jahr elektrisiert der Landkreislauf wieder die Massen: 2860 Läufer in 260 Staffeln wollen bei der 33. Auflage am Samstag, 6. Mai, die elf Etappen von Schmidmühlen nach Ursensollen in Angriff nehmen.

Amberg-Sulzbach. Das Organisatorenteam um Pia Rösl, Sportbeauftragte beim Landkreis, Erich Dömel, Sportabzeichenreferent des BLSV Amberg-Sulzbach und Robert Graf, Leiter der Sportförderung am Landratsamt, zeigen sich begeistert von dieser erneut hervorragenden Resonanz. In der Damenklasse sind 42 Teams gemeldet, in der allgemeinen Klasse werden 218 Staffeln auf die insgesamt 56,7 km lange Strecke gehen.Graf appelliert an alle Teilnehmer, keinesfalls die eigene Leistungsfähigkeit zu überschreiten, zumal jede Mannschaft auch in der Wertung bleibt, wenn unterwegs ein Läufer aus gesundheitlichen Gründen aufgeben sollte. Damit der Samstag ein großer Tag wird, dafür wollen auch die ca. 500 freiwilligen Helfer von Sport- und Schützenvereinen, Feuerwehren, Ärzten und Sanitätern, BRK, Bergwacht, Bundeswehr und Polizei sorgen. Zu bewältigen sind elf Einzeletappen zwischen 3,1 und 7,2 Kilometern Länge.Den Ehrenpokal des Schirmherrn, Landrat Richard Reisinger, für das stärkste Läuferaufgebot gewinnt nach dem derzeitigen Melde- und Kenntnisstand Siemens Amberg mit 13 Staffeln vor CIS Amberg mit sieben Teams und dem SC Monte Kaolino Hirschau mit sechs Mannschaften. Die Skivereinigung Amberg, SSV Paulsdorf, SV Illschwang und der Lauftreff Poppenricht bringen je vier Teams an den Start. Das Gregor-Mendel-Gymnasium sichert sich mit fünf Staffeln den Ehrenpokal des Landrats für die teilnehmerstärkste Schule. Den Ehrenpokal für die teilnehmerstärkste Landkreisschule wird das Berufliche Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg mit drei Teams erhalten. Auch in diesem Jahr werden die Laufzeiten wieder elektronisch mittels eines Staffelstabs erfasst. Es genügt zur Zeitmessung nur das Überlaufen des "Teppichs" bei jeder Wechselstation. Ein Bücken des Läufers ist dabei nicht notwendig. Neben der Gesamtwertung des Landkreislaufes für alle beteiligten Mannschaften gibt es wieder eine Wertung Landkreismeisterschaft im Staffellauf für die Vereine und Gruppen des Landkreises.Auch zahlreiche Polizeibeamte werden unter der erstmaligen Leitung von Ersten Polizeihauptkommissar Joseph Decker gemeinsam mit den Feuerwehren für die notwendigen Verkehrsregelungen sorgen. Die Bereitschaftspolizei Sulzbach-Rosenberg leistet abermals einen enorm wichtigen Beitrag zum Landkreislauf: Leitender Polizeidirektor Josef Strobl hat wieder zwei Polizeifahrzeuge mit Fahrer sowie einen Arzt und einen Rettungssanitäter zur Verfügung gestellt.

Damen

Landkreislauf 2017 Die Wechselstationen



Vilshofen (vor dem Sportheim des SV Vilshofen), Rieden (am Marktplatz), Ensdorf (am Sportgelände der DJK Ensdorf), Diebis (vor dem Feuerwehrhaus), Ebermannsdorf (beim Sportgelände der SpVgg Ebermannsdorf), Theuern (an der Spiegelglasschleife, Museum Theuern, Castnerstraße), Kümmersbruck (Wiese an der Kreuzung Köferinger Straße - Bayernwerkstraße), Amberg (im Hockermühlbad), Ammerthal (am Sportgelände der DJK Ammerthal) und Hohenkemnath (auf dem alten Sportplatz). Das Ziel des Landkreislaufes ist am Sportplatz der DJK Ursensollen (Rängberg 15).



Laufen für die Kinderklinik



Kürmreuth. (wku) Zum Landkreislauf startet eine Mannschaft des Kürmreuther Vereins "Barfußtramps". Die elf Läufer wollen einen bestimmten Betrag für die Kuno Kinderklinik in Regensburg spenden. Die Firma "Raumsysteme Felser" aus Auerbach erklärte sich spontan bereit, den Gesamtbetrag auf 500 Euro aufzurunden.



Heute Gottesdienst



Amberg-Sulzbach. Seit 17 Jahren treffen sich Sportler am Vorabend des Landkreislaufes um zur Ruhe zu kommen und Gottes Segen für den Lauf zu erbitten. Dieses Jahr findet der ökumenischer Gottesdienst heute um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Poppenricht, statt. Von und für Sportler erklingen Klänge des CVJM-Posaunenchors unter der Leitung von Kurt Lehnerer. Die beiden Pfarrer Dominik Mitterer und Uwe Markert werden dem langjährigen Organisator des Landkreislaufes, Peter Stock, der Anfang des Jahres verstorben ist, im Beisein seiner Familie gedenken.



Rad-Begleitung erst ab Rieden



Amberg-Sulzbach. Das Befahren der Laufstrecke ist nur mit Fahrrädern oder Mountainbikes gestattet. Dabei dürfen die Läufer jedoch nicht angetrieben, sondern lediglich versorgt werden. Gravierende Verstöße dagegen oder rücksichtsloses Verhalten der begleitenden Radfahrer können die Disqualifikation der gesamten Mannschaft zur Folge haben.



Nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre ist auch in diesem Jahr die Begleitung durch die Biker erst ab der dritten Etappe (ab Rieden) erlaubt, um Beeinträchtigungen der Läufer auf den ersten beiden Strecken zu vermeiden. Die begleitenden Radfahrer müssen zudem die ausgewiesenen Umleitungen bei den Wechselstationen befolgen und dürfen nicht durch die Wechselräume fahren.

1 Sulzbach-Rosenberger Lauf 11en2 VFTN Kirchenreinbach Damen3 SV Freudenberg Damen4 Riedner Lüftl5 LSG Edelsfeld II6 LSG Edelsfeld I7 SSV Paulsdorf - Jogging Girls8 SSV Paulsdorf - Damen9 DJK Ammerthal - Team Anna10 Die Brandsohlen11 SV Raigering - Panduren Power Frauen12 Hobbyläufer Ebermannsdorf Damen13 -14 Edelweiß Damen Hohenkemnath15 Lauftreff SV Poppenricht Damen II16 Lauftreff SV Poppenricht Damen III17 DJK Ursensollen Damen18 Skiclub Rieden Flinke Haxen III19 Kirwamoidla Ransbach20 SCMK Hirschau Damen21 Schwepperrenner Pfaffenhofen Damen22 Rosenberger Schischlawiner23 SV Illschwang - Fit nach 824 Mini-Mäuse-Mendorferbuch Damen25 SV Hahnbach 126 SSV Paulsdorf - Laufmaschn27 TV Sulzbach-Rosenberg - Rainers Moila28 Skivereinigung Amberg Damen I29 DJK Ensdorf Damen30 Hoppala31 Shopping Queens32 Eleven young women 27. AS33 Clever Fit Damen34 CIS Amberg Damen I35 CIS Amberg Damen II36 OBM läuft37 RSC Mädels Neukirchen38 LAFIA's Laufteam Damen39 Running Sloths I40 Running Sloths II41 DJDS Laufteam42 SV Hahnbach 243 Edelsfelder MoilaAllgemeine Klasse101 Landratsamt Amberg-Sulzbach102 SG Edelweiß Hohenkemnath103 Lions Club Sulzbach-Rosenberg104 VFTN Kirchenreinbach Herren105 Team Schmidmühlen106 Die Gan(s)z Langsamen107 SVM Poppenricht - Dahoam im Wald108 TSV Königstein109 TSV Königstein - Roadrunner110 Polizei Amberg111 SCMK Hirschau III Retro Team Ü53112 Feuerwehr Karmensölden113 SV Freudenberg 1114 SV Freudenberg 2115 Kolping-Bildungswerk Amberg-Sulzbach116 Team Peter Stock117 DLRG Schnelle Flossen118 TST Ammerthal119 Slowmotion120 Die märchenhaften Grimm121 Wolfsbacher Turboschnecken122 Südspitze Vilshof123 SV-Hahnbach Chicken-River-Runners124 Syskomp Lauf-Team125 SGS Feldwegschreck126 TuS Rosenberg Sportabzeichen127 Pedalritter Birgland128 Honolulu129 Schwitzen statt Sitzen130 Stoppelhopser131 Krumbach Einser132 SV Kemnath a. B. I Run Team133 SV Kemnath a. B. II Fun Team134 Das räudige Rudel135 Shorties & Friends136 Team Edelstoff137 Cai-Pan-Run138 SV Etsdorf139 ESV Amberg 1140 ESV Amberg 2141 Folienflitzer142 Festgiganten143 Ernie's Bunte Truppe144 LT Aschach145 BSG Bachetsfeld146 Freiwillige Feuerwehr Kümmersbruck147 Pusca Bavaria148 ASV Schwend Volley läuft ey voll schnell149 Traßlberger Kirwaleit150 Ayurveda Massage Team151 Dorfgemeinschaft Burgstall152 Strandläufer Hirschau l153 Hobbyläufer Ebermannsdorf Herren154 Just for Pain155 Wasserwacht Hahnbach-Amberg156 Faschingskomitee Schmidmühlen e.V.157 Ingenieurbüro Farmbauer158 SG Neukirchen/Königstein159 df Models160 Schwepperrenner Pfaffenhofen Herren 1161 Siemens - the fast an the sirius162 Kirchweihfreunde Ambach163 Die legendären Lauffüchse164 Jörgis 11165 Fordward Motion166 Wir sind Kult167 SGS Die Seitenstecher168 FC Edelsfeld169 Die sozialen Gustlfreunde170 SGS Simatic Laufwunder171 Skiclub Rieden Flinke Haxen I172 Skiclub Rieden Flinke Haxen II173 Marienkäfer174 DJK Ursensollen I175 DJK Ursensollen II176 DJK Ursensollen III177 Die Specki's178 Etsdorfer Gaudiläufer179 generation outdoor180 Schwepperrenner Pfaffenhofen Herren 2181 Conrad Sportverein182 SCMK Hirschau I183 SCMK Hirschau II184 SCMK Hirschau Jugend I185 SCMK Hirschau Jugend II186 Für Rum und Ähre187 KjG Hirschau188 Lauftreff Poppenricht 1189 Herzschrittmacher190 Schlichter Dappl'n191 Volksbank-Raiffeisenbank Amberg eG192 DJK Ensdorf Herren 1193 Junge Union Gebenbach194 Sulzbach (A)sozial195 SSV Paulsdorf196 Novus Brandschutz197 TuS Rosenberg Ski & Lauf198 Mini-Mäuse-Mendorferbuch Herren199 Dreifaltigkeits-Mittelschule Amberg200 LZA 2fast4you201 Laufen und Joggen Schlicht202 A Zamg'würfelter Haffa 1203 A Zamg'würfelter Haffa 2204 Lauftreff SV Poppenricht Herren 2205 evh_architekten206 Runing Toolmaker207 Dorfner Laufteam208 HKV Köfering209 Skivereinigung Amberg I210 Skivereinigung Amberg II211 Skivereinigung Amberg III212 Blaskapelle Rieden213 Café Zentral214 FC Freihung I215 Hirschauer Anglerjugend216 Stammtisch Kuemmerling217 The Running Turtles218 Laufverein Holysov219 Deprag Running Team220 JVA Amberg221 Siemens Kuh-Melder222 Hot Joggolate223 CVJM-Rosenberg 1 Run224 CVJM-Rosenberg 2 Fun225 TV Sulzbach Lauftreff Herren226 SVM Poppenricht - Dahoam im Wald227 Running Poldis228 Überholverbot229 Bochschnoukn Pruihausen230 High Point231 Die Anonymen Anaboliker232 Running Gag233 Probatec and Friends234 SGS - DV zu Fuß235 Praxisteam Rieden236 Sparkasse Amberg-Sulzbach237 Die Tankers238 SM-Freunde Betzenberg Schwend239 ZF-Laufteam240 4Sailors241 Skiverein Etzelwang242 Panduren Runners243 Ministranten Ammerthal244 Kakerlakenteam245 Robo Runners246 Turbo Walker's - Siemens Amberg247 Pfadfinder St.Georg Sulzbach248 ASV Haselmühl 1249 ASV Haselmühl 2250 (G)rasende Amtsschimmel251 Amberger Kühltechnik GmbH252 Bundesforst - da läuft's!253 RSC Neukirchen 1254 RSC Neukirchen 2255 Turmwegläufer256 SV Illschwang I257 SV Illschwang II258 SV Illschwang III259 RV Eintracht Elbart260 CIS Amberg I261 CIS Amberg II262 CIS Amberg Berglaufteam263 CIS Amberg AzuBiss264 Sportfreunde UPO265 Team Schleicher266 42k Finisher267 Die Laufmaschen268 Streckenchecker269 Team Schnappatmung270 Mittelschule Ursensollen271 GMG Allstars272 ZF-Laufteam 2273 Rauscher Buam274 IT-Servicezentrum275 FF UPO276 Karnickelzuchtverein Pursruck277 SGS global runners278 Gregor-Mendel-Gymnasium I279 Gregor-Mendel-Gymnasium II280 Freibier Forstseih Iber I281 Freibier Forstseih Iber II282 SGS Help ME283 UNO284 Racing Snails285 Racing Turtles286 Barfuß Tramps287 Eishalle Amberg288 Landgericht ...alles was RECHT ist!289 CIS Amberg Triathlon-Jugend290 LAFIA's Laufteam Herren291 Städt. Wirtschaftsschule Amberg292 Endstation Froschweiher293 DAV+TuS Su-Ro294 Landratsamt Amberg-Sulzbach II295 Thansüßer Kirwaleit and Friends296 Lauftreff Gebenbach297 DAV II298 Sportpark Amberg299 Wild-Vaitl, die verruchten Buben300 Wild-Vaitl301 Einer motiviert 10 leiden302 OTH-Team Halbe Lunge303 Clever Fit Herren304 Red Devils305 LT St. Michael Amberg306 Amberger Rennbrezen307 CrossFit Amberg308 Ziedeldsfölder Buam309 Edelsfelder Rennmäuse310 Christian-August-Sprinter311 All Saints Rosenberg312 Glück (L)Auf Luitpoldhütte313 Berufsschulzentrum Sulzbach-R.314 Unsere Schule ist bunt ...315 ...und wird bunter!316 Herzog-Christian-August-Gymnasium I317 Herzog-Christian-August-Gymnasium II333 Clever Fit Cool Runnings