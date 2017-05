"I wart allaweil drauf. Des ganze Joar." An über 1000 Läufen hat Anna Weigl schon teilgenommen. Zeitweise bis zu drei an einem Wochenende. Für sie der Schönste findet aber immer an einem Samstag statt: "Weil man da als Mannschaft läuft." Daneben hat sie noch eine andere Leidenschaft.

Tanzen habe ich noch lieber als Laufen. Anna Weigl, seit 33 Jahren bei jedem Landkreislauf dabei

Aus Freude am Spaß Ein Zuchtverein, der nichts züchtet



Amberg-Sulzbach. (mzi) Ein Verein, der die Sorgen anderer Laufteams in Bezug auf seine Truppe nicht teilt, ist der Karnickelzuchtverein Pursruck. In diesem 150-Seelen-Dorf schöpft man aus einem 20 bis 22 Mann und Frau starken Läuferteam. Entstanden ist der Name aus einer Bierlaune weit nach Mitternacht an einem Fest: "Weil die Teilnehmerliste schon gespickt ist mit Sportvereinen, Freiwilligen Feuerwehren und so weiter, haben wir uns den Karnickelzuchtverein überlegt", erklärt Laufchef Werner Gottschalk.



"Außerdem hat jeder von uns tatsächlich fast jeder Kaninchen oder wenigstens schon mal gehabt." Übrigens kein eingetragener Verein. "Wir haben mal eine Art Mitgliedsbeitrag eingesammelt, hatten aber keine Verwendung dafür. Also haben wir das Geld 'Antenne Bayern hilft' gespendet." Einziger Punkt der (ungeschriebenen) Vereinssatzung ist, dass nie ein Kaninchen geschlachtet werden darf, nur Schokohasen. Die aber reichlich. Ein echtes Fun-Team, das sich aber ernsthaft auf jeden Landkreislauf - heuer zum dritten Mal - vorbereitet.



Auftritte sogar in Jamaika



Amberg-Sulzbach. (mzi) Seit mindestens zehn Jahren startet auch die Pusca Bavaria beim Landkreislauf. Pusca steht für "Plattel- und Schenkelklopfer-Club Amberg", wurde 2005 gegründet und hat seine Wurzeln im Klosterinternat der Salesianer Ensdorf. Einer der Patres, wahrscheinlich mit oberbayrischen Wurzeln, unterrichtete es in einer der diversen Neigungsgruppen, an denen die drei Brüder Sperlich teilnahmen. Anfangs unterhielt man auf Hochzeiten und Geburtstagen, später stieg die Nachfrage so stark, dass man sogar Auslandsaufenthalte unter anderem in Jamaika wahrnahm.



"Heute geben wir unser Wissen und Können an unsere Kinder weiter", sagt Jürgen Sperlich. Da die meisten der Vereinsmitglieder auch gern joggen, beschloss man, den Landkreislauf als weitere Vereinsaktivität zu integrieren.

Landkreislauf 2017 259 Staffeln am Start, 255 im Ziel



Amberg-Sulzbach. (ref) 259 Staffeln mit insgesamt 2849 Läufern und Läuferinnen starteten beim Landkreislauf 2017 - eine Staffel weniger als gemeldet. Aber nur 255 Teams kamen ins Ziel und damit in die Wertung wobei es drei Vorfälle gab, bei denen die Sanitäter halfen - aber nichts Schlimmeres, teilte Robert Graf, Sportbeauftragter des Landratsamtes, mit. Drei Läufer sind kollabiert, zwei wurden vor Ort behandelt, einer wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.



Autogramme in Ursensollen



Amberg-Sulzbach. (ref) Das Team "Slowmotion" mit der Startnummer 119 nahm zum ersten Mal am Landkreislauf teil: Verwandte und Bekannte von Topmodel Barbara Meier aus Raigering. Ein paar Tage vor dem Lauf fiel einer der Teilnehmer wegen einer Verletzung aus. "Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und herumgefragt, wer denn einspringen könnte", erklärt Teamchefin Kathrin Brunner: Barbara Meier sprang ein. Nach ihrem Lauf von Amberg nach Ammerthal gab sie im Ziel in Ursensollen bereitwillig jede Menge Autogramme, ließ Fotos von sich machen und unterhielt sich bei der Siegerehrung auf der Bühne mit Landrat Richard Reisinger. Gegen 10 Uhr war Barbara Meier schon an der Wechselstation im Hockermühlbad eingetroffen und musste fast zwei Stunden geduldig ausharren, bis ihr Vorläufer eintraf. Mit Staffelstab bewaffnet nahm sie die sieben Kilometer in Angriff. "Das Mädel ist aber gut drauf", rief ihr der Sprecher noch hinterher. Kein Wunder, sie hat schon einen Marathon in New York und einen Halbmarathon in München mitgemacht. Der Grund ihres Besuches in der Heimat: Der "Wings for Life World Run" am Sonntag in München, ein Benefizlauf, der Forschungsprojekte zur Heilung von Rückenmarksverletzungen unterstützt.



Gesamtsieger



Herren



SV Amberg 3:37:38



Tobias Plößl, Dieter Schneider, Wolfgang Kredler, Johannes Donhauser, Martin Dehling, Mario Maier, Siegfried Schatz, Andy Ulrich, Michael Lang, Carsten Stegner, Toni Graml.



Damen



CIS Amberg 4:12:10



Tamara Zeltner, Laura Mayer, Gertraud Kastl, Kerstin Weiß, Gabi Keck, Michaela Grünwald, Laura Biehler, Birgit Schmid, Claudia Mai, Nicole Gundel, Edith Wiedemann



Landkreissieger



Herren



TuS Rosenberg Sportabzeichen 3:31:54



Alexander Rosner, Martin Fenk, Ralph Schmidt, Stefan Pirker, Uli Grallath, Andreas Winter, Stephan May, Thomas Fritsch, Jürgen Mauritz, Tobias Hösl, Jean-Jacques Faurie



Damen



LSG Edelsfeld 4:30:33



Jasmin Heinrich, Sabrina Schmidt, Saskia Pirner, Marina Mutzbauer, Marion Fuchs, Beate Rupprecht, Selina Bär, Annika Wolf, Inge Behringer, Kerstin Hagerer, Martina Bleisteiner



Ziel am 5. Mai 2018 in Paulsdorf



Amberg-Sulzbach. (ref) Die kürzeren Etappen in diesem Jahr seien sehr gut angekommen, sagt Robert Graf. Deswegen wird der 34. Landkreislauf erneut eine Gesamtlänge unter 60 Kilometer haben. Der Zielort und das Datum stehen schon fest: Paulsdorf am Samstag, 5. Mai 2018.

Amberg. Ein bisschen sehnsüchtig klingt das Bekenntnis von Anna Weigl, die in diesem Jahr zum 33. Mal an einem Landkreislauf teilnahm - und damit an allen seit 1985. Und mit dem Landkreislauf begann auch ihre Laufkarriere. 14 Tage vor der Premiere dieses Staffelwettbewerbs wurde sie von jemandem gefragt, ob sie nicht mitlaufen würde wollen. Sie sagte spontan zu und war von da an mit dem Laufvirus infiziert.Obschon damals über 20 Jahre Mitglied bei der DJK Ammerthal, war Laufen bis dato nicht ihr Terrain sondern Turnen. Mit 40 Jahren machte die inzwischen 75-Jährige ihren Übungsleiterschein und leitete von da an Kinder-, Frauen-, Herren- und Seniorenturnen, um nur einige ihrer Aktivitäten aufzuzählen. "Wenn man läuft, muss man auch Gymnastik machen, um die Funktion der Gelenke zu erhalten." Das ist bis heute ihr Credo. Die Verletzungsfreiheit, um die sie viele beneiden, bestätigt die Aussage der ehemaligen Zustellerin. Und das bei geschätzt über 1000 Läufen an denen sie bisher teilnahm. Auch Wintermonate sind kein Grund, um nicht ein bis zweimal in der Woche zu trainieren. So füllen denn auch zwei Ordner die Urkunden, die sie bisher erhielt.Von Würzburg bis Furth im Wald lernte sie alle möglichen Laufstrecken kennen. Erst vergangenes Wochenende startete sie in Bad Kissingen. Noch vor zwei Jahren lief sie einen Halbmarathon mit.Bei einem Triathlon in Tirschenreuth vor rund 25 Jahren konnte sie sogar Leben retten. Im Schwimmabschnitt ging ein anderer Teilnehmer, der neben ihr schwamm, aufgrund einer Herzattacke plötzlich unter. Anna Weigl reagierte schnell und rief die Rettungsassistenten herbei. Der Mann konnte geborgen und reanimiert werden. Dies war für sie das beeindruckendste Ereignis bei all den vielen Sportevents, an denen sie teilnahm.Der schönste Sachpreis unter all den vielen, die sie gewonnen hat, war eine wunderschöne Orchidee, die sie beim Volkslauf in Beucherling im Landkreis Cham als Siegerin erhielt. "Sie blühte ein ganzes Jahr lang ununterbrochen", schwärmt sie noch heute.Anna Weigl, eine die es wissen muss: Und so bleibt sie dabei, dass der Landkreislauf immer der schönste im ganzen Jahr ist. Heuer lief sie den Abschnitt zwischen Ebermannsdorf und Theuern. Die diesjährige Strecke befand sie besonders gut - wie mit ihr viele andere auch: "Es ist besser, wenn die Abschnitte kürzer sind." Aber Laufen ist nicht ihre einzige Leidenschaft. Denn noch mehr liebt sie das Tanzen. Und das in jeglicher Form. Von Standard über lateinamerikanisch bis hin zum Kreistanz in St. Michael. Ihr 1000 qm großer Garten ist nicht nur Freude und Leidenschaft, sondern auch Förderer der Fitness, denn sie bewirtschaftet ihn intensiv mit Gemüse- und Obstanbau.Vielleicht ist diese Verbundenheit zur Natur das, was sie so geerdet wirken lässt. Nie macht sie Aufhebens um ihre Person, was ihr allseits Sympathie und Wertschätzung einbringt. Deshalb steht sie nach dem Landkreislauf stets inmitten von Menschen, die ihr Glückwünsche überbringen - das Herz von "Team Anna" der DJK Ammerthal.