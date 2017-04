Amberg. Am Karsamstag kann die Tabelle durch fünf Nachholpartien begradigt werden. An der Tabellenspitze können sich der TSV Theuern und der SV Etzelwang scheinbar ein wenig absetzen - die Verfolger lassen jedenfalls Federn. Die beiden Teams müssen zweimal auswärts ran: Der SV Etzelwang gibt zunächst seine Visitenkarte beim nicht zu unterschätzenden FC Kaltenbrunn ab, am Montag geht es zum SV Michaelpoppenricht. Beide Spiele können gewonnen werden, sind aber keine Selbstläufer. Der TSV Theuern gastiert zunächst beim TuS Rosenberg II. Dann geht es zur DJK SB Amberg. Wenn einer aus dem Führungsduo patzt, könnte dies in Sachen Meisterschaft eine Vorentscheidung sein.

Die Verfolgermeute mit dem FSV Gärbershof (Montag gegen SFU), der DJK Gebenbach II (gegen den Namensvetter aus Amberg und den Vorletzten TSV Neudorf), den SF Ursulapoppenricht und dem FC Kaltenbrunn (gegen Etzelwang und die "kleinen Indianer") hat vermutlich schon zu viel an Boden verloren, um noch einmal in das Aufstiegsgeschäft eingreifen zu können.Das Trio TSV Neudorf, ESV Amberg und FV Vilseck II spielt gegen die Abstiegsrelegation. Neudorf könnte durch einen Erfolg in Ursensollen den Relegationsplatz verlassen. Bei der DJK Gebenbach II am Ostermontag erneut nachzulegen, dürfte aber schwierig werden. Auch Vilseck II will aus dem Abstiegsstrudel: Zu Hause geht es gegen Michaelpoppenricht (9.). Danach in einem Schlüsselspiel gegen den ebenfalls gefährdeten ESV Amberg - für den Verlierer brechen schwierige sportliche Zeiten an.Im Keller der Liga wird die DJK Ursensollen II kaum mehr zu retten sein, außer sie kann die beiden Heimspiele gegen Neudorf und Rosenberg II für sich entscheiden.