A-Klasse Nord: TuS Rosenberg II trifft elfmal in Ursensollen

Amberg. Nur drei Partien wurden am Ostermontag in der A-Klasse Nord ausgetragen. Alle anderen Begegnungen mussten wetterbedingt abgesagt werden. Beim Kellerkind der Tabelle, der DJK Ursensollen II, gab es ein Torfestival für den TuS Rosenberg. Tabellenführer Theuern gewinnt mit optimaler Chancenauswertung deutlich gegen die DJK Amberg. Gärbershof bleibt weiter dran am Aufstiegs-Relegationsplatz.

DJK Ursensollen II 0:11(0:4) TuS Rosenberg IITore: 0:1 (5.) Dominik Edenharder, 0:2 (13.) Daniel Weber, 0:3 (32.) Giuliano La-Pegna, 0:4 (40.) Dominik Edenharder, 0:5/0:6 (63./68.) Daniel Weber, 0:7/0:8 (71./73.) Marco Utz, 0:9 (81.) Dominik Edenharder, 0:10 (83.) Tizian Trettenbach, 0:11 (85.) Markus Sperber - SR: Anton Münch (Amberg) - Zuschauer: 10.DJK Amberg 1:4 (0:3) TSV TheuernTore: 0:1 (24.) Florian Wolf, 0:2 (33.) Norbert Braun, 0:3 (44.) Tobias Götz, 0:4 (78.) Julian Forster, 1:4 (82.) Dominik Greiler - SR: André Gilch (FC Freihung) - Zuschauer: 40.(ni) Der 0:3-Halbzeitstand spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider. Besonders in der Anfangsviertelstunde hatte die Pongratz-Elf gute Chancen, den Tabellenführer in echte Schwierigkeiten zu bringen. Vor der Pause überzeugten die Gäste lediglich mit ihrer hundertprozentigen Chancenauswertung. Nach dem Wechsel hatte der TSV mit der Führung im Rücken keine Mühe, den verdienten - aber zu hoch ausgefallenen Dreier - über die Zeit zu bringen.FSV Gärbershof 1:0 (0:0) UrsulapoppenrichtTore: 1:0 (73.) Christoph Hierl - SR: Andreas Sacharjuk (SG Siemens Amberg) - Zuschauer: 30.(sgm) Das Ergebnis entspricht dem Spielverlauf, denn der Gastgeber zeigte nicht nur die bessere Spielanlage, sondern hatte auch die Gäste-Offensive jederzeit unter Kontrolle. Lediglich im Abschluss zeigten die Hausherren wieder einmal Schwächen. So musste ein Freistoß zum siegbringenden Treffer herhalten, den Hierl aus 30 Metern im linken oberen Eck versenkte. Durch den Erfolg bleibt der FSV weiter im Rennen um die Aufstiegsplätze.