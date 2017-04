Amberg. Der TSV Theuern und der SV Etzelwang liefern sich ein heißes Duell um Aufstieg oder Relegation, der FSV Gärbershof führt die Verfolgermeute an, die allerdings nur bei Patzern in der Führungsetage noch einmal vorne angreifen kann. Am Tabellenende ist die DJK Ursensollen II bereits in die B-Klasse abgestiegen. Den Ligaerhalt per Relegation muss eine Mannschaft aus dem Trio ESV Amberg, TSV Neudorf und FV Vilseck II versuchen, wobei die Eisenbahner derzeit die schlechtesten Karten haben. Im Keller kann aber schon eine kleine Vorentscheidung fallen, denn der ESV Amberg erwartet mit Etzelwang einen Aufstiegskandidaten, der aus Amberg sicher Zählbares mit nach Hause bringen möchte. Die Götzl-Mannen fahren als Favorit zum 13. der Rangliste.

Damit kommt auch dem Kellerduell zwischen dem FV Vilseck II und dem TSV Neudorf besondere Bedeutung zu, denn bei diesem Spiel kann ein großer Schritt Richtung direkter Klassenerhalt getan werden. Die Garnisonstädter haben dabei ganz gute Aussichten, ihre sportlichen Sorgen entscheidend reduzieren zu können.Der direkte Aufstieg ist neben dem SV Etzelwang auch für den TSV Theuern ein wichtiges Thema. Die Vilstaler gastieren beim SV Michaelpoppenricht, der auf eine mittelprächtige Saison zurückblicken kann - ohne große Sorgen, aber auch ohne große Ambitionen. Dennoch könnte der Tabellenzehnte zum Stolperstein für den Favorit werden.Von den Verfolgern hat eigentlich nur noch der FSV Gärbershof kleine Chancen, noch eine Mannschaft aus dem Führungsduo zu verdrängen. Dazu muss sich an der Tabellenspitze der eine oder andere Schnitzer einschleichen und die Boes-Mannen müssen das Maximum herausholen - gegen den TuS Rosenberg II kann damit nur ein Heimdreier zählen.Im Derby DJK Gebenbach II gegen die SF Ursulapoppenricht wird ausgespielt, wer sich hinter dem FSV Gärbershof einreihen wird. Um die besten Mittelfeldplätze spielen die DJK Amberg und der SV Sorghof II. Der FC Kaltenbrunn sollte auf dem Rengberg in Ursensollen Zählbares ernten können.