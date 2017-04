Amberg. Zumindest ein Quartett hegt in der A-Klasse Süd noch Ambitionen auf höhere sportliche Weihen: Der TuS Hohenburg, die SG Ehenfeld/Hirschau II, der SSV Paulsdorf II und der SC Germania Amberg II haben Heimrecht und die Hoffnung, die gute Ausgangsposition weiter zu festigen. Der TuS Hohenburg hat sich auf den Platz an der Sonne gespielt, der allerdings noch ein wenig wackelt, denn die Verfolger haben noch jeweils ein Match auf Halde. Nun erwarten die Jungs von Coach Andy Schinhammer den SV Inter Bergsteig Amberg II (12.), für den der Ligaerhalt absolute Priorität hat. Fünf Punkte Vorsprung auf Utzenhofen II und Traßlberg II sind schon ein Polster, aber noch kein sanftes Ruhekissen. Doch beim Tabellenführer wird es schwer, zumal die Hausherren personell gut besetzt sind und der lange verletzte Steven Esoff "am Wochenende wieder einen Dreierpack für uns schnüren konnte", freute sich Schinhammer.

Die SG Ehenfeld II erwartet den SV Freudenberg II (10.), der sich immer mehr aus den gefährdeten Rängen herausspielt und die Männer aus dem Pott vor keine leichte Aufgabe stellen wird. Aber auch Paulsdorf II hat die Punkte noch nicht sicher, denn der kecke Aufsteiger Ensdorf II gibt seine Visitenkarte bei der Swiderski-Truppe ab. Der Rangsechste aus dem Vilstal setzte auswärts immer wieder Duftmarken.Schließlich erwartet der SC Germania Amberg II die SG Etzenricht II, die sich im Niemandsland der Tabelle aufhält und für die Jungs vom Langangerweg nicht zum Stolperstein werden sollte. Die Sorgen wachsen bei der DJK Utzenhofen II mittlerweile immer weiter an und das Gastspiel des Tabellendreizehnten beim Neuling SG Rieden II/Vilshofen (6.) weckt kaum Hoffnung auf einen Auswärtserfolg der Lauterachtaler. Der SVL Traßlberg II hat zur DJK aufgeschlossen und erwartet daheim mit dem noch nicht ganz gesicherten FC Edelsfeld II ein Team, das selbst auch noch Zähler benötigt. Dennoch hofft man bei den Hausherren, die rote Laterne endlich loszuwerden. Nur für die Galerie, aber trotzdem spannend könnte das Vilstal-Duell zwischen dem SV Schmidmühlen II (7.) und dem ASV Haselmühl II (9.) werden.