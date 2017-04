Amberg. Vier Partien stehen am Karsamstag in der A-Klasse Süd an, am Montag folgt ein kompletter Spieltag: Der TuS Hohenburg hat die Nase vorne, weiß aber mit Paulsdorf II, Ehenfeld/Hirschau II, Rieden II/Vilshofen und Germania Amberg II Mannschaften hinter sich, die auf Ausrutscher lauern. Die größten Sorgen am Tabellenende haben derzeit Utzenhofen II, Traßlberg II, Inter Bergsteig II und Edelsfeld II. Aber auch Freudenberg II und Haselmühl II sind noch nicht über dem Berg.

Tabellenführer Hohenburg hat nur ein Match: Am Ostermontag in Haselmühl. Vize ist der SSV Paulsdorf II, der Germania Amberg II erwartet. Die Jungs vom Langangerweg sind bei einer Auswärtsniederlage weg vom "Aufstiegs-Fenster". Zwei Tage später muss Paulsdorf II beim Schlusslicht Utzenhofen II bestehen. Ein heißes Verfolgerduell steht Samstagnachmittag auf dem Spielplan, wenn die SG Rieden II/Vilshofen mit ihrem Gast, der SG Ehenfeld/Hirschau II, bei einem Heimdreier nach Punkten gleichziehen könnte. Für die Elf "aus dem Pott" geht es am Montag zur SG Etzenricht II/Luhe-Wildenau II, während die Mannschaft aus dem Vilstal ihre Aufwartung in Freudenberg macht.Für Schlusslicht DJK Utzenhofen II darf es gegen den SSV Paulsdorf II keine Niederlage geben. Der SVL Traßlberg II hat in den letzten Wochen zulegen können und will sich nun auch aus der Abstiegsrelegation verabschieden. Dazu bräuchte es Punkte aus dem Gastspiel in Etzenricht und am Montag beim kecken Aufsteiger Ensdorf II. Inter Bergsteig Amberg II hat sein Saisonziel auch noch nicht gestemmt: Der Einsatz im Stadtderby Germania II ist richtungweisend. Das gilt auch für den FC Edelsfeld II, der den SV Schmidmühlen II empfängt.