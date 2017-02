Paulsdorf. Mit einem neuen Trainer geht der SSV Paulsdorf in die Saison 2017/18. Nachdem der aktuelle Übungsleiter Wolfgang Grünwald erklärt hat, ab dem Sommer 2017 eine Pause einlegen zu wollen, war Abteilungsleiter Hans Schlosser gefordert. Seine Wahl fiel auf Sebastian Binner (31), der derzeit die B-Junioren des FC Amberg coacht.

Trotz seiner jungen Jahre hat der B-Lizenzinhaber schon einige Erfahrung in diesem Metier gesammelt. Wie seine Spielerkarriere hat er auch seine Trainerlaufbahn in Raigering begonnen, wo er ein halbes Jahr die 2. Mannschaft leitete. Anschließend war er vier Jahre bei der SF Ursulapoppenricht (Kreisklasse/A-Klasse) tätig, ehe er seine jetzige Aufgabe beim FC Amberg übernahm. Dazu hilft Binner auch noch beim DFB-Stützpunkt Theuern bei der Betreuung der Auswahlspieler aus. Seine aktive Laufbahn, in der er unter anderem vier Jahre in den Jugendmannschaften des FC Nürnberg kickte, musste er wegen dreier Knieoperationen frühzeitig beenden. Dabei spielte er auch ein Jahr beim SSV Paulsdorf in der Bezirksoberliga. Sebastian Binner kennt somit die Verhältnisse und Eigenheiten beim SSV, wobei sich der Spielerstamm seit seiner aktiven Zeit in Paulsdorf erheblich verändert hat. In Paulsdorf hofft man, dass Binner die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen kann.Die zweite Mannschaft soll weiterhin Heiner Swiderski betreuen. Er hat diese stabilisiert und kommt bei den jungen Spielern sehr gut an. Bereits zur Winterpause hat es Veränderungen im Kader gegeben. Florian Peter und Josef Schießlbauer aus der zweiten Mannschaft wollen ihr Glück beim Nachbarn SV Freudenberg versuchen. Dafür hat sich Felix Wilde vom SV Raigering dem SSV Paulsdorf angeschlossen und ist sofort spielberechtigt.