"Es gibt viele Läufe, aber ich sage: Der Landkreislauf. Das Original. Der Markenwert ist unbezahlbar." Mehr muss Landrat Richard Reisinger eigentlich nicht erklären, denn in diesem Jahr steht die Nummer 33 des Spektakels an.

Rund 10 000 Euro

Mit Fantasienamen

Auf den Stockauer Berg

Kein Chaos

"Wir sind zufrieden"

Anmeldung Um Mitternacht in der Nacht von Sonntag, 12. März, auf Montag, 13. März, wird das Anmeldeportal freigeschaltet. "Die Anmeldung ist nur online möglich", erklärt Organisationschef Robert Graf. Meldeschluss ist der 28. April.



Anmeldung ab 0 Uhr am 13. März:



www.amberg-sulzbach.de/landkreislauf

Die Regularien des Staffellaufes sind hinlänglich bekannt und in den Jahrzehnten immer wieder nur verfeinert worden. Ein wichtiger Schritt nach vorne war der Staffelstab, der 2014 seine Premiere feierte. "Dank der elektronischen Zeitmessung ist die Auswertung justiziabel geworden", erklärt der Landrat mit einem Schmunzeln. Wichtig vor allem für die schnellen Mannschaften, denn "den letzten Teams ist die Zeit egal."Der Staffelstab: Neben den Trikots ein enormer Posten im Budget des Laufes, das wie immer die Sparkasse Amberg-Sulzbach stemmt. "Unser verlässlicher und treuer Sponsor", lobt der Landrat, denn dank der finanziellen Unterstützung "haben wir den Landkreislauf weiterhin kostenlos im Angebot." Heißt: Es werden keine Startgebühren erhoben. Mit rund 10 000 Euro veranschlagt Vorstandsvorsitzender Dieter Meier die Summe, die sein Institut jährlich für die Massenveranstaltung aufbringt, die vermutlich wieder deutlich mehr als 2500 Teilnehmer zählen wird."Wir sind zum 33. Mal dabei, auf jeden Starter kommt mindestens ein zweiter Helfer. Das ist eine prächtige Zahl, eine breite Wahrnehmung unserer Sparkasse", sagt Meier."Ich habe großen Respekt vor den fast schon professionellen Menschen, die um die Plätze eins bis fünf wettstreiten. Aber wir wollen auch die Gruppen, die mit Fantasienamen und gut gelaunt den Volkslauf zu einem Ereignis machen. Wir warnen aber auch vor zu viel sportlichem Ehrgeiz", mahnt der Landrat. Denn der Landkreislauf 2017 wartet erneut mit zwei, drei happigen Passagen auf. "Er ist durchwachsen. Es gibt einfache Abschnitte, aber auch ein paar Steigungen", sagt Erich Dömel, der als Streckenkoordinator die Nachfolge des verstorbenen Peter Stock angetreten hat (siehe Kasten rechts)."Die letzten beiden Etappen haben es in sich. Von Ammerthal nach Hohenkemnath, und dann von Hohenkemnath nach Ursensollen, da ist der Stockauer Berg zu überwinden", erklärt Dömel. Auch "der Spitzberg in Ammerthal ist gewaltig". Organisationschef Robert Graf erklärt dazu: "Wir passen die Streckenlänge dem Schwierigkeitsgrad der Steigungen an. Je mehr und je steiler die Anstiege, umso kürzer wird die Gesamtlänge des Landkreislaufes."Komplett flach verläuft in diesem Jahr zum Beispiel die Etappe von Theuern nach Kümmersbruck. Insgesamt beträgt die Distanz des 33. Landkreislaufes rund 58,7 Kilometer - in elf Etappen von 3,2 bis 7,6 Kilometer."Wir durchkreuzen die Stadt Amberg in friedlicher Absicht", sagt Landrat Richard Reisinger. Das geschieht aus Richtung Kümmersbruck, die Wechselstation befindet sich im Hockermühlbad. Ein Verkehrschaos befürchtet Erich Dömel hier nicht, denn durch Amberg verlaufen die achte und neunte Etappe, und da sei das Feld schon zu sehr auseinandergezogen, als dass es zu Staus käme.Auch wenn Robert Graf wieder mit vielen Teilnehmern rechnet: "Unser Ziel ist immer eine Zahl um die 3000. Beim 25. Jubiläumslauf hatten wir knapp 3600 Läufer, beim 30. waren es rund 3300, aber die werden wir vermutlich nicht mehr erreichen." Das sieht auch der Landrat so: "Die Zahl der Laufangebote steigt ständig, wir sind mit unserer Teilnehmerzahl zufrieden."___Ausschreibung und Infos:

Samstag, 6. Mai

Von Schmidmühlen nach UrsensollenSchmidmühlen - Vilshofen 6,0 kmVilshofen - Rieden 3,9 kmRieden - Ensdorf 3,2 kmEnsdorf - Diebis 5,5 kmDiebis - Ebermannsdorf 4,2 kmEbermannsdorf - Theuern 6,1 kmTheuern - Kümmersbruck 4,7 kmKümmersbruck - Amberg 4,8 kmAmberg - Ammerthal 6,9 kmAmmerthal - Hohenkemnath 7,6 kmHohenkemnath - Ursensollen 5,8 kmDömel Nachfolger von Peter StockAmberg. (ref) Erich Dömel aus Kümmersbruck übernimmt als Landkreislauf-Koordinator die Nachfolger von Peter Stock, der Anfang Januar überraschend verstarb. Dömel, ein langjähriger Freund von Stock, war bereits vor Jahren bei Gesprächen über die Organisation des Laufes dabei. Nun hat er seine Unterstützung angeboten und gehört jetzt dem Orga-Team an. Der 51-Jährige war Bundeswehrsoldat und befindet sich im Ruhestand. Seit 2012 ist er Referent für Sportabzeichen des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) im Kreis Amberg-Sulzbach. Seine Aufgabe beim Landkreislauf ist das "Fein-tuning" der Strecken, die Peter Stock bereits im vergangenen Jahr festgelegt und ausgesucht hat. Dömel ist seit einiger Zeit in die Vorbereitungen für den 33. Landkreislauf mit eingebunden.Wechsel auf der Hocko-WieseAmberg. (ref) Der Startschuss zum 33. Landkreislauf erfolgt am Samstag, 6. Mai, um 8 Uhr auf dem Sportgelände des SV Schmidmühlen. Zieleinlauf ist auf dem Gelände der DJK Ursen-sollen, wo auch das Festzelt aufgebaut ist. Ab 16 Uhr ist hier die Siegerehrung eingeplant. In Amberg befindet sich die Wechselstation im Bereich der Liegewiese des Hockermühlbades.