Schon als sie sechs Jahre alt ist, beginnt Anne Wagner, Fußball und Volleyball zu spielen. Heute ist sie noch immer in beiden Sportarten aktiv - und das sehr erfolgreich.

Lieber im Team

Fußball wärmt auf

Heimatverein Neukirchen

Amberg. "Was ich davon zuerst gemacht hab, weiß ich gar nicht mehr sicher. Ich glaube aber, es war Fußball", erinnert sich Wagner zurück. Den kickt sie mittlerweile in der Landesliga. Mit der Damenmannschaft des TSV Theuern ist sie seit 2013 jedes Jahr Meister geworden. In der laufenden Saison steht ihr Team punktgleich mit dem Zweiten auf Rang drei. Mit den Volleyballerinnen des SV Hahnbach feierte sie diese Saison den Aufstieg von der Bayernliga in die Regionalliga.Zwei Hobbys auf so hohem Niveau sind nicht einfach zu vereinbaren. Die Entscheidung für nur eine der beiden Sportarten würde Wagner aber sehr schwer fallen: "Ich hoffe, dass ich beides weitermachen kann." Ein bisschen mehr Spaß mache ihr derzeit aber Fußball. "Da kann man seine Fehler ausmerzen, zum Beispiel bei einem Ballverlust nachsetzen. Beim Volleyball eben nicht. Wenn du da einen Fehler machst, ist es ein Punkt für den Gegner." In Laufduellen und Zweikämpfen reize sie die sportliche Herausforderung.Von 2003 bis 2005 schwamm sie zusätzlich bei der Wasserwacht in Etzelwang. 2007 fing sie für drei Jahre mit Karate an. "Das waren aber mehr oder weniger Einzelsportarten und das gefällt mir nicht so", erklärt Teamsport-Freundin Wagner. "Noch andere Hobbys wären jetzt auch absolut nicht mehr möglich." Seit zwei Jahren befindet sich die 21-Jährige in der Ausbildung - bei der Bereitschaftspolizei Sulzbach-Rosenberg. Dort musste sie auch ein dreimonatiges Praktikum absolvieren, die Schichten fielen oft aufs Wochenende. "Deswegen bin ich diesen Winter leider nicht so oft in der Halle gestanden", bedauert Wagner ihre wenigen Einsätze, "jetzt bin ich wieder normal in der Ausbildung, aber die Volleyball-Saison ist schon rum." In Ziegelhütten, einem kleinem Ortsteil von Etzelwang, zwischen Neukirchen und Etzelwang, ist ihre Heimat. "Das ist für mich perfekt, weil ich da echt kurze Strecken habe und schnell in Hahnbach oder Theuern bin."Volleyball im Winter, Fußball im Sommer - trotzdem überschneiden sich oft Termine. "Ja klar, da muss mal das eine für das andere zurückstecken. Die Fußball-Hallensaison ist zum Beispiel nicht so wichtig wie Volleyball im Winter" - so einfach ist die Entscheidung für Wagner aber nicht immer: "Ich schaue dann, was mir wichtiger vorkommt." Ärger mit den Trainern gibt das aber nicht. "Die akzeptieren das beide. Überhaupt gar kein Problem."Dienstags ist Wagner beim Volleyball, mittwochs beim Fußball, am Freitag trainieren beide Mannschaften. "Zeitweise hab ich es schon so gemacht, dass ich erst ins Fußballtraining gegangen bin und danach noch in Volleyball. Da komm ich dann halt ein bisschen später, aber dafür bin ich ja schon aufgewärmt." Außerhalb des Trainings hält der Dienstsport die 21-Jährige fit.Bis zur C-Jugend hat sie in Neukirchen bei den Jungs Fußball gespielt. "Dann hat mich die JFG Kümmersbruck abgeworben." Damals hatte Wagner noch keinen Führerschein - die Unterstützung ihrer Eltern war sehr wichtig, "Meine Mama hat mich immer zum Training gefahren. Sonst wäre das nicht möglich gewesen."Auch Volleyball hat Wagner zunächst in Neukirchen gespielt, zwischenzeitlich aber für zwei Jahre aufgehört. Bis eine Hahnbacher Trainerin sie in ihrem Abschlussjahr am Amberger Erasmusgymnasium "wieder ausgegraben" hat. Fan des 1. FC Neukirchen ist Wagner aber immer noch. "Auch wenn ich nicht mehr so oft zuschauen kann." Wenn im Herbst ihre Ausbildung beendet sein wird, weiß sie noch nicht, wo in Bayern sie eingesetzt wird: "Ich wünsche mir, dass ich dann noch Volleyball und Fußball spielen kann und verletzungsfrei bleibe."