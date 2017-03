Amberg. Die Fronten sind vor dem 19. Spieltag in der A-Klasse Süd ziemlich klar gesteckt: Vier Teams haben mehr als 30 Punkte und kämpfen um die aufstiegsrelevanten Plätze. Ein Sextett hingegen hat weniger als 20 Punkte - da ist der Ligaverbleib noch nicht in trockenen Tüchern. Das Führungsquartett tritt unisono auswärts an und muss sich ganz schön ins Zeug legen, um diesen Spieltag unbeschadet zu überstehen. Zwei der vier Teams müssen knifflige Aufgaben lösen, weil ihre Gastgeber noch im Abstiegssog stecken.

Der Rangdritte, die SG Ehenfeld/Hirschau II, gibt ihre Visitenkarte bei der DJK Utzenhofen II ab, die über den vorletzten Rang nicht hinausgekommen ist. Die Lauterachtaler haben das Feld erst dreimal als Sieger verlassen, ein vierter Dreier wäre sehr wichtig. Gegen das Team aus dem Pott kann das aber nur mit viel Leidenschaft und einer Portion Glück gelingen. Vier Punkte mehr als die DJK und noch zwei Partien Rückstand hat der SV Freudenberg II (11.), dessen Ausgangsposition ist daher deutlich günstiger. Obwohl gegen Germania Amberg II (4.) ein Punktezuwachs nicht leicht wird.Mit Mittelfeldmannschaften messen sich die beiden derzeitigen Top-Mannschaften der Liga. Der führende TuS Hohenburg will die Pole-Position bei der SG Etzenricht II/Luhe-Wildenau II verteidigen. Die Hausherren sind nach einem starken Start auch aufgrund personeller Sorgen ins Mittelfeld abgerutscht und können als Tabellensiebter jenseits von Gut und Böse unbelastet aufspielen, Der SSV Paulsdorf II (2.) stellt sich beim Aufsteiger SG Rieden II/Vilshofen I vor. Der Neuling (5.) spielt eine bärenstarke Saison und hat erst am letzten Spieltag den Anschluss nach ganz oben ein wenig abreißen lassen. Gegen die Swiderski-Elf wollen die Vilstaler aber weiter für Furore sorgen, so dass sich der Gast warm anziehen muss, will er auf der Habenseite nachlegen.Kann sich der ASV Haselmühl II (9.) gegen den SVL Traßlberg II, der schon eine ganze Weile die rote Laterne inne hat, durchsetzen, ist der Deckel auf den Klassenerhalt zumindest schon mal "draufgelegt". Einen großen Schritt zum Ligaerhalt könnte der SV Inter Bergsteig Amberg II (11.) tun, wenn er gegen den SV Schmidmühlen II (8.) punktet, der die zweite Tabellenhälfte anführt und vier Punkte mehr auf der Plusseite hat: Ein schwieriger, aber nicht unbezwingbarer Gegner für die Mikalauskas-Truppe.Nach dem Paukenschlag in Rieden will Aufstiegskollege DJK Ensdorf II (6.) gegen den FC Edelsfeld II (10.) nachlegen. "Unser Sieg in Rieden war etwas ganz besonderes", so Trainer Martin Edenharter, "weil ein Derbysieg der schönste Erfolg ist". Dieser kam nach einer durchwachsenen Vorbereitung sogar ein bisschen unerwartet. Große Lücken weist der Kader der Vilstaler derzeit nicht auf und "da wir Heimrecht haben, hoffe ich, dass wir auch in der Lage sind, dieses Spiel zu gewinnen."

A-Klasse Süd

19. SpieltagInter II - Schmidmühlen II Sa. 14.00 UhrFreudenberg II - Germania II Sa. 14.00 UhrSG Etzenricht II - Hohenburg So. 13.15 UhrHaselmühl II - Traßlberg II So. 13.15 UhrEnsdorf II - Edelsfeld II So. 13.15 UhrSG Rieden II - Paulsdorf II So. 13.15 UhrUtzenhofen II - SG Ehenfeld So. 13.15 Uhr1. TuS Hohenburg 18 45:19 372. SSV Paulsdorf II 17 44:21 353. SG Ehenfeld 17 32:16 354. Germania Amberg II 16 37:21 345. SG Rieden II 16 39:24 286. DJK Ensdorf II 18 34:28 267. SG Etzenricht II 17 33:29 248. SV Schmidmühlen II 17 29:26 219. ASV Haselmühl II 18 25:30 2110. FC Edelsfeld II 18 24:39 1811. SV Inter Amberg II 18 23:35 1712. SV Freudenberg II 16 22:37 1613. DJK Utzenhofen II 18 19:48 1214. SVL Traßlberg II 16 16:49 9