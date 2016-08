Langsam aber sicher rüsten sich die Frauenfußballmannschaften der Region für die neue Saison, in der der TSV Theuern schon seinen ersten erfolgreichen Pokaleinsatz hatte (2:1 in Neudorf). Am Samstag geht's richtig los.

Amberg. 13 Teams bereiten sich auf die Punktspieleinsätze vor, die höchste Spielklasse hat der Neuling TSV Theuern, der mit seinem Aufstieg in die Landesliga eine große Tradition fortsetzt, denn auf Verbandsebene spielten unter anderem schon der SV Inter Bergsteig, der TuS Kastl oder der FC Schlicht.Nach dem Aufstieg der Vilstaler und dem freiwilligen Rückzug des TuS Rosenberg ist aus dem Kreis nur noch der FC Edelsfeld eine Bastion in der Bezirksoberliga - und das seit vielen Jahren.Der Landkreis Amberg-Sulzbach stellt zudem mit fünf Mannschaften die Hälfte der Teams in der Bezirksliga Nord und dominiert klar (sechs von neun) die Kreisliga 1. Ein Überblick über die Spielerwechsel.Landesliga NordTSV TheuernNeuzugänge: Selina Daubenspeck, Kerstin Lehmeier, Sandra Meier, Emily Schneller (alle eigene U17), Theresa Weinfurtner (JFG Vilstal). Abgänge: keine. Trainer: Bernhard Müller (seit April 2016). Saisonziel: Klassenerhalt.BezirksoberligaFC EdelsfeldNeuzugänge: Sandra Sebald, Lena Sebald (beide zurück Ausland), Marie Wild, Janine Hutzler, Sandra Höllerer (alle aus Freizeitliga). Abgänge: Elisabeth Williams (zurück in die USA). Trainer : Karl Fischer (seit 2009). Betreuer : Manfred Bär (seit 2007). Saisonziel: Klassenerhalt.BezirksligaSV 08 AuerbachNeuzugänge (für beide Mannschaften): Zoe Trapp, Lucy Römer, Lea Geyer, Marina Dirschwigl, Vera Schmidt, Nicole Roder, Steffi Striegel (alle aus der eigenen U17), Rebecca Buckreus (bisher vereinslos). Abgänge: keine. Trainer: Bernd Forster. Betreuer; Norbert Biersack. Saisonziel: Meisterschaft.SpVgg EbermannsdorfNeuzugänge: Jasmin Krause (JFG Mittlere Vils). Abgänge: Karin Donhauser (Karriereende), Stefanie Pfab (pausiert). Trainer: Joachim Rupprecht, Jürgen Rieger (seit 2010). Betreuer: Andrea Rieger, Silvia Rupprecht (seit 2010). Saisonziel: gesichertes Mittelfeld.TSV Theuern IINeuzugänge: Johanna Gruber (DJK Ensdorf), Lena Preitschaft (DJK Dürnsricht-Wolfring). Abgänge: Keine. Trainer: Thomas Geitner (seit 2015). Saisonziel: gesichertes Mittelfeld.SG Ursensollen/IllschwangNeuzugänge: Kerstin Sturm (SpVgg Ebermannsdorf) zur Winterpause, Lea Aulinger, Eva Egelkraut, Theresa Gehr, Vanessa Herrmann, Jessica Kellner, Natalie Nitzbon (aus der eignen Jugend), Franziska Bleisteiner (TuS Kastl). Abgänge: Barbara Weiss, Kerstin Weber (pausieren). Trainer : Hans Ehrnsberger (seit August 2012). Co-Trainer: Bernd Ibler (seit August 2013). Saisonziel: im vorderen Mittelfeld mitspielen.DJK UtzenhofenNeuzugänge: Marie Lutter (Jugend Illschwang/Schwend), Lisa Hiereth (eigene Jugend). Abgänge: Nadine Beer (Pause), Andrea Mayer (Pause). Trainer: Tino Smarsly (seit Juli 2016). Betreuer: Fabian Obkirchner (Co-Trainer seit Juli 2016), Tizian Raum (Torwarttrainer seit Juli 2016), Sylvia Baumann (Betreuerin). Saisonziel: Klassenerhalt.Kreisliga 1SV 08 Auerbach IINeuzugänge: Zoe Trapp, Lucy Römer, Lea Geyer, Marina Dirschwigl, Vera Schmidt, Nicole Roder, Steffi Striegel (alle aus der eigenen U17), Rebecca Buckreus (bisher vereinslos). Abgänge: keine. Trainer: Michael Klement. Saisonziel: vorne mitspielen.DJK EnsdorfNeuzugänge: keine. Abgänge: Johanna Gruber (TSV Theuern). Trainer: Jana Schmidt (seit Saison 2016/17). Betreuer: Lothar Trager (seit Saison 2016/17). Saisonziel: Vorderes Mittelfeld.DJK GebenbachNeuzugänge: Anna Birner (TSV Neudorf), Uta Kreitlein. Abgänge: Silvia Bär, Tanja Steiner, Andrea Pechtl. Trainer: Michael Weizer (seit 2014). Saisonziel: obere Tabellenhälfte, vorne mitspielen.SG Michaelpoppenricht/SchlichtEine komplett neue Spielgemeinschaft bereichert die Frauenkreisliga: Der SV Michaelpoppenricht wurde Meister der Freizeitliga, der im Frauenfußball alt eingesessene und sehr erfolgreiche FC Schlicht steuert seinen Nachwuchs bei.TuS RosenbergNeuzugänge: keine. Abgänge: Nadja Heinl, Sonja Schinhammer, Vanessa Wölfel (alle Karriereende). Trainer: Thomas Grundler (seit Juli 2016). Betreuer: Helga Sporrer und Mario Eckl (Physio). Saisonziel: Platz 1 - 3.TSV Theuern IIIZugänge: Samantha Brockus (eigene Jugend). Abgänge: keine. Trainer: Michael Held (wie bisher). Saisonziel: Mittelfeldplatz.