Ursensollen hat vorgelegt, der SV Schmidmühlen und der TuS Rosenberg greifen am Samstag ein und der SV Köfering muss am Sonntag nachlegen, wenn er in der Hitliste der Kreisliga Süd dabei bleiben will.

Amberg. Einen Punkt Vorsprung hat der SV Schmidmühlen nur noch, denn die DJK Ursensollen hat mit dem 3:1 am Freitag gegen den SV Hahnbach II vorgelegt. Nun geht es zur DJK Ammerthal II, der am letzten Spieltag der Deckel drauf gemacht wurde und die in der neuen Saison in der A-Klasse mehr Erfolgserlebnisse einfahren wird. Da für die Bayernligareserve auch die Abstiegsrelegation nicht mehr erreichbar ist, ist die Messe gelesen. Der TuS Rosenberg ist schon früher auf Punktejagd, der Aufsteiger TuS Schnaittenbach gibt seine Visitenkarte im Aicher-Stadion ab. Die Hausherren sollten natürlich gewinnen, wenn sie zumindest den zweiten Rang festigen wollen. "Die Stimmung bei uns ist gut", so Coach Rainer Summerer, "denn nach ein wenig fehlender Konstanz und einem kleinen Durchhänger haben wir jetzt wieder zweimal hintereinander gewinnen können."Platz zwei ist der Lohn der guten sportlichen Taten und bis auf den beruflich verhinderten Pascal Behringer können die Hüttenstädter wohl ihre Top-Mannschaft ins Punkterennen schicken - die braucht es auch gegen einen starken Neuling. Der Aufsteiger kommt dagegen unbelastet und im Glanz einer starken Saison, in der er sich nach durchwachsenem Beginn bis auf einen tollen fünften Platz nach vorne gespielt hat.Erst recht siegen sollte der SV Köfering, der die SpVgg Ebermannsdorf zu Gast hat. Die spielte eine sorgenfreie Saison und schielte ab und zu sogar auf die obersten Plätze. Dort steht nun auch der SV Köfering, der seinen Motor nach ersten Fehlversuchen gut zum Laufen brachte und nun die Großen immer noch ärgern kann - wenn die Jobst- Jungs gewinnen sollten, dann auf jeden Fall für eine weitere Woche. Im Derby zwischen dem abgestiegenen SV Loderhof und dem SV Kauerhof können sich die Schwarz-Gelben bei einem Erfolg in Sicherheit bringen. Das will die Glashauser-Truppe verhindern, die zumindest die rote Laterne los werden möchte.Der FC Großalbershof will sich seine theoretische Chance auf den Ligaverbleib wahren, aber das ist beim SV Illschwang/ Schwend eine Herkules-Aufgabe. Schließlich messen sich am Rennweg mit dem 1. FC Schlicht und dem SV Raigering II zwei Mannschaften, die auch schon ein bisschen für die nächste Saison experimentieren könnten.