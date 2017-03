Für die Fußballerinnen der Bezirksoberliga und der Bezirksliga Nord beginnt wieder der normale Spielbetrieb. Highlight sind die Derbys zwischen Auerbach und der SG Ursensollen/Illschwang sowie zwischen Theuern II und Utzenhofen.

SG beim Tabellenersten

Amberg. Der FC Edelsfeld startete in der Bezirksoberliga schon letzte Woche in die Restsaison. Nach den wichtigen drei Punkten aus dem Nachholspiel kann der Bezirksoberligist mit neuem Selbstvertrauen an die schwere Aufgabe des kommenden Spieltages herantreten: Man empfängt den starken Absteiger aus der Landesliga aus Nabburg, der auf dem vierten Tabellenplatz überwintert hat.Auch in der Bezirksliga Nord rollt der Ball wieder zum offiziellen ersten Spieltag der Rückrunde. Für die SG DJK Ursensollen/Illschwang beginnt die Saison mit einem Kracher: Sie muss zum Tabellenführer nach Auerbach. Die erstplatzierten Gastgeberinnen trennen jedoch nur fünf Punkte vom derzeitigen Tabellensechsten aus Ursensollen. Auerbach will seine Führung nach der Winterpause natürlich weiter ausbauen, doch auch die SG-Truppe um Trainer Hans Ehrnsberger will weiter Punkte gutmachen und somit an der Tabellenspitze dranbleiben.Die SpVgg Ebermannsdorf musste sich letzte Woche in der Nachholpartie mit 1:2 gegen Theuern II geschlagen geben. Nun steht der nächste schwere Gegner vor der Tür. Die SpVgg empfängt den FC OVI/Teunz, der durch seinen Sieg letzte Woche mit der FTE Schwandorf gleichziehen konnte und nun auf dem zweiten Platz liegt. Am Sonntag steigt dann das zweite Kreisderby in Theuern. Die starken Aufsteigerinnen empfangen den Tabellenachten aus Utzenhofen. Das Hinspiel konnten die Vilstalerinnen mit 2:1 für sich entscheiden. Die DJK Utzenhofen benötigt dringend Punkte, um Abstand zu den Abstiegsplätzen zu gewinnen. Der TSV Theuern II hofft, mit einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz klettern zu können.