Amberg. In Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) führt der Bayerische Fußballverband (BFV) auch 2017 die Schulungsreihe "Kulturelle Vielfalt im Fußball" fort. Mit dem Thema "Kulturelle Vielfalt im Fußball - punkten im Verein" steht auch 2017 die Integration von Jugendlichen und Erwachsenen mit Migrationshintergrund im Fokus.

Mit den kostenlosen eintägigen Workshops wird den Akteuren der Jugendarbeit, Abteilungsleitern, Jugendleitern, Trainern und Betreuern im Amateurfußball Bayerns ein Informations- und Praxisforum geboten. Dabei stehen die erfolgreiche Integration von Kindern, Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund und der zielführende Umgang mit kultureller Vielfalt in Training, Spiel und Vereinsleben im Vordergrund. Zudem erhalten die Teilnehmer Informationen zum Versicherungsschutz und dem Pass- und Spielrecht für Flüchtlinge.Eine ganztägige Schulung wird in der Oberpfalz am Samstag, 18. März, von 10 bis 17 Uhr angeboten: Im Sporthotel zur Post, Marktplatz 25, in 92723 Tännesberg. Die Anmeldung ist ab sofort per E-Mail möglich an proamateur@bfv.de unter Angabe von Vereinsname, Veranstaltungsort, Datum, Name des Teilnehmers/der Teilnehmer und E-Mail Adresse. Die Schulung ist auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt. Anmeldeschluss ist am heutigen Freitag."Der Fußball kann wie keine zweite Sportart dabei helfen, Flüchtlingen eine neue Heimat zu bieten und sie bei der Integration zu unterstützen. Die aktuelle Situation stellt die bayerischen Vereine vor große Herausforderungen. Mit der neuen Schulung wollen wir eine weitere Hilfestellung geben und Antworten auf die drängendsten Fragen liefern", erklärt BFV-Vizepräsident Reinhold Baier. vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt betont: "Mit unserem Engagement ermöglichen wir insbesondere Flüchtlingen, sich leichter in unsere Gesellschaft zu integrieren, die deutsche Sprache zu erlernen und fit für den Arbeitsmarkt zu werden. Das gelingt besonders gut mit Fußball, denn Fußball hat eine immense integrative Kraft und wird auf der ganzen Welt gespielt.Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ist die freiwillige, branchenübergreifende und zentrale Interessenvereinigung der bayerischen Wirtschaft und vertritt 131 bayerische Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie 41 Einzelunternehmen.