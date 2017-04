Amberg-Sulzbach. Gut eine Woche vor Meldeschluss des Landkreislaufes haben schon 2387 Laufsportbegeisterte in 217 Staffeln aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg ihre Meldung für den diesjährigen Landkreislauf von Schmidmühlen nach Ursensollen am 6. Mai abgegeben.

Angesichts der Tatsache, dass noch bis zum 28. April gemeldet werden kann, rechnet das Organisationsteam bestehend aus Pia Rösl, Sportbeauftragte am Landratsamt, Robert Graf, Leiter der Sportförderung des Landkreises und Erich Dömel, Sportabzeichenreferent des BLSV Amberg-Sulzbach, mit einem Meldeergebnis jenseits der 2500er-Marke.Graf stellt noch einmal heraus, dass für ihn die Breitensportler genauso wichtig sind wie die Leistungssportler. Dies wird auch dadurch verdeutlicht, dass alle Teilnehmer in der selben Weise für ihre Leistungen belohnt werden, nämlich mit einem Landkreislauf-T-Shirt, die vom längjährigen Hauptsponsor, der Sparkasse Amberg-Sulzbach gespendet werden. In der Damenklasse haben derzeit 36 Teams und in der allgemeinen Klasse bereits 181 Staffeln ihre feste Startzusage gegeben.Gespannt darf man sein, welcher Verein den Ehrenpokal des Landrats für das stärkste Läuferaufgebot gewinnen wird. Beim gegenwärtigen Meldestand liegen SC Monte Kaolino Hirschau und CIS Amberg mit je sechs gemeldeten Staffeln vor Siemens mit fünf Teams an der Spitze.Je vier Mannschaften bringen der SSV Paulsdorf, der Lauftreff Poppenricht und der SV Illschwang an den Start. Anmeldungen für den 33. Landkreislauf online unter www.amberg-sulzbach.de/landkreislauf/