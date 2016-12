Amberg. Staatsdoping in Russland - ein Thema, das täglich neue Aspekte ans Licht bringt. Jetzt der Knaller schlechthin: Anna Anzeliowitsch, Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, gab in einem Interview mit der "New York Times" zu, dass Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi russische Sportler mit Dopingmitteln versorgt und im großen Stil Urinproben vertauscht hatten. Aber prompt folgte das Dementi: Die russische Nachrichtenagentur "Tass" vermeldet, dass die Aussagen der Leiterin "verfälscht und aus dem Zusammenhang gerissen worden" seien. Die "Bild" nennt das Ganze ein "Verwirrspiel" und glaubt, dass Russland nach dem Entzug von vier internationalen Veranstaltungen (Skilanglauf-Weltcupfinale, Eisschnelllauf-Weltcup-Finale, Biathlon-Weltcup, Bob-WM) durch dieses Eingeständnis nun die Fußballweltmeisterschaft 2018 im eigenen Lande schützen will. Wir hörten uns bei Fußballtrainern in der Region um, was sie dazu meinen.