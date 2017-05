Mit großen Schritten eilt der SV Schmidmühlen der Kreisliga entgegen - der 7:3-Sieg in Ammerthal spricht eine deutliche Sprache. Der SV Köfering hingegen verabschiedet sich aus dem Aufstiegsrennen der Kreisklasse Süd.

Amberg. Eine 2:3-Niederlage gegen Ebermannsdorf beschert das Aus im Rennen um Platz zwei, das nun zwischen Rosenberg und Ursensollen entschieden wird. Durch den Dreier des FC Großalbershof steht nun fest, dass die Ammerthaler Reserve in die A-Klasse absteigen muss.TuS Rosenberg 3:1 (2:0) TuS SchnaittenbachTore: 1:0 (15.) Sven Wuttig, 2:0 (39.) Andreas Pirner, 2:1 (73.) Thomas Boesl, 3:1 (82.) Philipp Geitner - SR: Adrian Kohn - Zuschauer: 45(kok) Aktuell hält die Heimelf von Trainer Rainer Summerer mit 14 Saisonsiegen die Bestmarke inne. Die Hausherren spielten munter nach vorne. Sven Wuttig bescherte bereits nach 15 Minuten die frühe verdiente Führung zum 1:0 (15.). Es dauerte bis kurz vor der Halbzeitpause, ehe plötzlich Andreas Pirner nach einem schnellen Freistoß frei vorm Gästetorwart auftauchte und zum 2:0 einschob (39.). Danach versuchten die Gäste aus Schnaittenbach den Druck zu erhöhen. Thomas Bösl machte es nochmal spannend, als er nach einem Durcheiannder im Rosenberger Strafraum den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte (73.). Doch der TuS Rosenberg ließ sich die Führung nicht mehr nehmen und erzielte nach einem Solo von Maximilian Glöckner durch Philipp Geitner das 3:1 (82.).SV Köfering 2:3 (1:0) SpVgg EbermannsdorfTore: 1:0 Dominik Hüttner (16.), 1:1 Dominik Fischer (51.), 1:2 Andreas Hirsch (65.), 2:2 Marc Arbogast (80., Handelfmeter), 2:3 Alexander Roth (90.) - Zuschauer: 90 - SR: Sergiy KuzmenkoMit einer 2:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Ebermannsdorf hat sich der SV Köfering aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Die frühe Führung der Gastgeber durch Dominik Hüttner konnte Dominik Fischer nach einem folgenschweren Abstimmungsproblem in der Köferinger Abwehr kurz nach der Halbzeit egalisieren. Andreas Hirsch gelang der verdiente Führungstreffer für die Gäste, bevor eine Szene im ebermannsdorfer Strafraum für Furore sorgte. Michael Moser klärte den Ball auf der Linie mit der Hand, verletzte sich dabei schwer und musste vom Krankenwagen abgeholt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Marc Arbogast sicher. Warum Moser nicht mit Rot des Feldes verwiesen wurde, sorgte allerdings für Unverständnis. Kurz vor Schluss gelang Alexander Roth noch der Siegtreffer.DJK Ammerthal II 3:7 (0:2) SV SchmidmühlenTore: 0:1 (16.) Julian Meier, 0:2 (18) Michael Hummel, 1:2 (49.) Michael Fischer, 1:3 (53.) Maximilian Spies, 1:4 (56.) Christopher Roidl, 2:4 (57.) Markus Pöllinger, 2:5 (65.) Christopher Roidl, 3:5 (72.) Stefan Ehbauer, 3:6 (86.) Pascal Zurbriggen, 3:7 (88.) Alexander Graf - Zuschauer: 55 - SR: Horst Gruber (Neumarkt)(rbaa) Zu Beginn sah es nicht nach einer derartigen Abreibung aus. Die Einheimischen setzten zunächst die Akzente und hätten durch zwei Großchancen von Markus Pöllinger (8./11.) in Führung gehen können. Besser machte es der Spitzreiter, der per Doppelschlag durch Graf und Hummel seine beiden ersten Chancen zum 2:0nutzte. Michael Fischer gelang kurz nach dem Wechsel der 1:2-Anschlusstreffer. Die Hoffnung auf eine kleine Überraschung blieb aber aus, denn im Verlauf nutzte der Gast begünstigt durch einige individuellen Fehlern der Platzherren clever seine Möglichkeiten.1.FC Schlicht 0:4(0:2) SV Raigering IITore: 0:1 (14.) Oktay Türksever, 1:1 (39.) Nikolai Seidel, 0:3 (80.) Oktay Türksever, 0:4 (83.) Nikolai Seidel - SR: Josef Scheck (Michelfeld) - Zuschauer: 65(ct) Mangelhafte Chancenverwertung und Fehler in der Abwehr führten zu einer Niederlage, die zwar zu hoch ausfiel, aber gegen die einfach agiler und konsequenter wirkenden Gäste folgerichtig war. Vor allem zu Beginn bestimmte Schlicht ganz klar das Geschehen und kam auch zu tollen Chancen, die man vergab oder bei denen man am guten Gästekeeper scheiterte. Fast mit dem ersten Torschuss gingen die Gäste in Führung, einem Freistoß, den im FC-Strafraum Freund und Feind verpassten und der vom Pfosten ins Netz sprang. Beim 0:2 stand die FC-Abwehr für den Gästestürmer Seidel nur Spalier. Der FCS spielte in der Folge offen mit und drängte nach der Pause, aber Raigering agierte in der Abwehr kompromisslos und konterte geschickt. In der 80. Minute war die FC-Abwehr erneut zu unentschlossen: SV-Stürmer Türksever sah, dass auch der Torwart unnötig sein Gehäuse verlassen hatte, und erzielte mit einem Heber das 0:3. Und kurz darauf waren zwar vier Schlichter um Seidel herum, der aber schoss trotzdem aus der Drehung zum 0:4 ein.Loderhof/Sulzbach 1:2 (0:2) SV KauerhofTore: 0:1 (8.) Markus Schmalzl, 0:2 (17.) Philipp Witzel, 1:2 (66.) Artur Becker - SR: Marcel Neuse (Nürnberg) - Zuschauer: 100(bt) Ziemlich schnell nahm der SV Kauerhof das Heft in die Hand und erzielte bereits nach wenigen Minuten den Führungstreffer. Auch in der Folgeszeit kamen die Gäste das eine oder andere Mal gefährlich vor das Tor des SV Loderhof/Sulzbach. Folge war das 2:0 vor der Pause. Die größte Chance der Hausherren vergab Artur Becker, dessen Foulelfmeter von Torhüter Marcus Bohmann aus der Ecke gefischt wurde. Nach einer Stunde machte der gleiche Spieler seinen Fehler mit dem 1:2 wieder gut.Illschwang/Schwend 1:2 (0:0) FC GroßalbershofTore: 0:1 Johannes Eichermüller (67.), 1:1 Andreas Melzer (78.), 1:2 David Mora Barth (88.) - SR: Hubert Stiegler (SV Hörmannsdorf) - Zuschauer: 120(rof) Der SV Illschwang/Schwend versuchte zwar das Spiel in die Hand zu nehmen, musste jedoch nach 20 Minuten den ersten Rückschlag hinnehmen, als Spielführer Maximilian Sehr verletzungsbedingt vom Platz musste. Nach der Halbzeitpause lief Begegnung so dahin, bis der FCG nach einem Eckball durch Johannes Eichermüller in Führung ging. Davon wachgerüttelt folgte eine starke Phase der Heimelf, so dass der Ausgleich durch Andreas Melzer gerechtfertigt war. Danach gestaltete der SV sein Spiel sehr offensiv und musste kurz vor Schluss den Gegentreffer durch David Mora Barth hinnehmen.