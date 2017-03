Im Keller der Kreisliga Süd geht es nach der Winterpause gleich rund: Der SV Freudenberg erwartet den SVL Traßlberg - beide brauchen dringend Punkte.

Amberg. Im Duell der Abstiegskandidaten setzt Traßlberg auf ein neues Trainerduo, Freudenberg läuft Gefahr, von der Bezirksliga in die Kreisklasse durchgereicht zu werden - Motivation genug für dieses Nachholspiel. Zwei weitere stehen auf dem Sonntags-Programm, ehe am 26. März die Saison mit dem 18. Spieltag fortgeführt wird.FC Edelsfeld SC Luhe-Wildenau(bkn) Wenig aussagekräftig verlief die Vorbereitungsphase der Edelsfelder Kicker. Krankheits- und urlaubsbedingt konnte in keiner Partie die Wunschelf aufgeboten werden. Doch die Zeit für Experimente ist nun vorbei und Trainer Martin Dehling kann zur Nachholbegegnung gegen den SC Luhe-Wildenau auf sein Stammpersonal zurückgreifen. Dieses Spiel wird gleich zum Gradmesser für beide Mannschaften werden, denn nur der Sieger kann zuversichtlicher in Richtung gesichertes Mittelfeld blicken. Bei den Gästen wird sich zeigen, ob sie den Aufschwung vor der Pause, als man sechsmal in Folge punktete, über den Winter retten konnten. Für die Heimelf kann nur gelten, mutig nach vorne zu spielen und zur alten Angriffstärke zurückzufinden um wie im Hinspiel das glücklichere Ende für sich zu verbuchen.TSV Königstein DJK Utzenhofen(jsb) Im ersten Nachholspiel nach der Winterpause empfängt der TSV den Tabellenfünften aus Utzenhofen. Anstoß ist um 15 Uhr auf dem Sportgelände in Eschenfelden. Auch wenn es das erste Spiel in 2017 ist, so ist es doch für beide Mannschaften schon richtungsweisend. Die DJK kann mit einem Sieg bis auf drei Punkte an den Tabellenzweiten heranrücken und für den TSV wäre ein Sieg enorm wichtig im Abstiegskampf. Trainer Ringler konnte in der Vorbereitung einen sehr guten Trainingsbesuch verzeichnen, jedoch waren die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen durchwachsen. Auch bleibt der TSV weiterhin vom Verletzungspech nicht verschont. Feustel musste verletzungsbedingt seine Karriere beenden. Schmidt, Paulus und Fried sind noch verletzt. Erfreulich ist die Rückkehr von Torjäger Thomas Scheidler, der nach einem Gastspiel in Sorghof nun wieder für den TSV stürmt. Der TSV will die Hinspielniederlage wett machen und wird alles geben, damit die Punkte in Königstein bleiben.SV Freudenberg SVL Traßlberg(koa) Beide Teams sind zum Siegen verpflichtet, um die eh schon prekäre Lage nicht noch zu verschärfen. In Traßlberg entschied man sich, im Winter einen Trainerwechsel zu vollziehen. Die Behrend-Brüder Thomas und Michael sind nun dafür verantwortlich, um die Klasse zu halten, was der Mannschaft einen zusätzlichen Schub geben wird. Freudenberg sollte also gewarnt sein, um nach dem letztjährigen Bezirksligaabstieg nicht nochmals den Gang eine Klasse tiefer antreten zu müssen.Mit den Winterneuzugängen Florian Peter und Christian Richter stehen SV-Coach Florian Neiß zusätzliche Möglichkeiten zur Verfügung, um die nötigen Punkte zum Klassenverbleib einzufahren. Allerdings fehlen Daniel Bosser (Bänderriss), Alexander Drexl (Mittelhandbruch) sowie Jannik Wagner (Urlaub), um dieses Vorhaben schnellstmöglich umzusetzen.Auch der Einsatz von Trainer und Torjäger Neiß erscheint eher unwahrscheinlich, nach seinem Kreuzbandriss aus der vergangenen Saison käme ein Einsatz wahrscheinlich zu früh. Optimistisch beim SV stimmt allerdings, dass man nach der Winterpause eigentlich immer gut in die restlichen Spiele gestartet ist.