Der TuS/WE Hirschau hat vergangenes Wochenende die Riesenchance vergeben, sich vorzeitig den Titel in der Kreisliga Süd zu holen. Die Elf von Jörg Gottfried zeigt Nerven. Ausgerechnet jetzt geht's zu einem Gegner, der sich noch nicht aufgegeben hat.

Amberg. Der SVL Traßlberg greift zum letzten Strohhalm - in der Hoffnung, dass vielleicht der FC Edelsfeld patzt. Hirschau ist bei einem Pünktchen in Traßlberg Meister, dann geht's nur noch um Rang zwei. Der SV Inter Bergsteig muss gegen Utzenhofen gewinnen, um die Chance auf diesen Platz zu festigen. Im Keller ist ab dem SV Freudenberg abwärts noch alles möglich, selbst der Tabellenletzte aus Neukirchen hat bei noch zwei Spieltagen alle Optionen.SC Luhe-Wildenau SV FreudenbergFür den SC Luhe-Wildenau geht es in den verbleibenden Spielen nur noch um einen guten Saisonabschluss und den Verbleib in der oberen Tabellenhälfte. Freudenberg hingegen braucht noch zwei Punkte, um den Sturz auf den Relegationsplatz zu verhindern. Die Mannschaft von Florian Neiß konnte nach zwei klaren Niederlagen am letzten Wochenende im Duell mit dem 1. FC Neukirchen drei wichtige Punkte gegen den Abstieg einfahren. Positiv stimmt in Luhe-Wildenau die Tatsache, dass man in Utzenhofen beim 0:0 wieder einmal kein Gegentor kassiert hat und über die gesamte Spieldauer nur zwei Utzenhofener Chancen zugelassen hat. Im Michael-Höhbauer-Stadion wird sich also vermutlich ein enges Duell entwickeln, wie bereits beim 1:1 im Hinspiel.Inter Amberg DJK UtzenhofenInter Bergsteig steht am Sonntag vor einer wichtigen Aufgabe. Zu Gast ist die DJK Utzenhofen. Die Truppe um Matthias Pfeifer ist Inter dicht auf den Fersen. Gerade mal drei Punkte trennen beide Mannschaften. Somit werden die Teams alles auf eine Karte setzen. Utzenhofen war noch nie ein angenehmer Gegner, aber die Inter-Truppe möchte nachlegen und sich auf jeden Fall den Relegationsplatz sichern. In der Vorwoche hakte es bei den Gastgebern etwas im Spiel gegen Paulsdorf. Die Kipry-Truppe möchte alle Reserven abrufen und voll konzentriert auf den Platz gehen. Besonderes Augenmerk muss auf den starken Jiri Abel gelegt werden, der Inter-Keeper Hahn auf die Probe stellen wird. Sergej Becker und Waldemar Waschkau fallen verletzungsbedingt immer noch aus.ASV Haselmühl SSV Paulsdorf(pme) Zum letzten Heimspiel der Saison empfängt der ASV Haselmühl quasi zum Nachbarschaftsderby den Tabellennachbarn aus Paulsdorf. Für beide Mannschaften ist die Saison gelaufen und die Luft raus. Allerdings zählt bei solchen Derbys auch etwas das Prestige. In der Vorrunde musste sich die Vilstalelf mit einem späten Tor mit 1:2 geschlagen geben. Dies will man natürlich korrigieren. Beim ASV wird die Verletztenliste immer länger. Neben den den Langzeitverletzten Preischl, Hammer und Hammerl sind auch noch einige andere Spieler angeschlagen. Der Stammtorhüter Patrick Stiegler sollte wieder einsatzfähig sein. Ein Heimsieg gegen den alten Rivalen aus Paulsdorf wäre ein schöner Saisonabschluss.FC Edelsfeld 1. FC Rieden(bkn) Fünf Minute trennten den FC Edelsfeld am letzten Spieltag von der großen Überraschung. Der Abstiegskandidat vom Hahnenkamm drängte den Tabellenführer Hirschau an den Rande einer Niederlage. Erst kurz vor Spielende musste man doch noch den Ausgleich hinnehmen. Das gute Gefühl dieses mutigen Auftritts muss der FCE auch in die Partie gegen den FC Rieden mitnehmen. Die Gäste aus dem Vilstal haben den Klassenerhalt bereits sicher in der Tasche und können befreit aufspielen. Der Aufsteiger beeindruckte im bisherigen Saisonverlauf vor allen durch seine Angriffslust. Auf die Edelsfelder Defensivabteilung dürfte Schwerstarbeit zukommen, denn Torjäger Tobias Eichenseer und sein kongenialer Partner Daniel Humml bereiteten schon mancher Abwehr Kopfzerbrechen. Edelsfeld muss die letzte Chance am Schopfe packen, nur ein Sieg und ein gleichzeitiges Straucheln der Konkurrenz können den drohenden Abstieg noch verhindern.SVL Traßlberg TuS/WE Hirschau(degr) Hirschau ist noch nicht ganz am Ziel und zeigte gegen Edelsfeld Nerven. Der TuS/WE könnte aber in Traßlberg schon mit einem Punkt die Meisterparty starten. Die Heimelf benötigt allerdings dringend auch die Punkte, um doch noch den Abstieg zu verhindern. Der starke Auftritt bei den Germanen zeigte, was mit der nötigen Einstellung und dem Glück des Tüchtigen alles möglich ist. Die Trainer Thomas und Michael Behrend machen bisher eine gute Arbeit und auch wenn in jedem Spiel eine andere Mannschaft aufgeboten werden muss, wird bis zum Umfallen gekämpft.Im Hinspiel ließ der SVL schon zwei Punkte liegen, bis kurz vor Schluss führten die Traßlberger auf der Löschenhöhe, dies gilt es besser zu machen. Fehlen werden Becirovic mit Rippenbruch und Bellmann nach Zehenbruch. Kapitän Martin Erras kommt dafür wieder zurück und auch Gergö Suakacs wird wieder mit dabei sein.TSV Königstein Germania Amberg(jsb) Für den Tabellenfünften aus Amberg ist die Partie sportlich bedeutungslos, der Rückstand auf Relegationsplatz zwei beträgt bei noch zwei ausstehenden Spielen sieben Punkte und ist nicht mehr zu erreichen. Für die Gäste wird es wohl eher darum gehen, ihren zum Saisonende scheidenden Spielertrainer Ficarra gebührend zu verabschieden und die aktuelle gute Platzierung zu halten. Auf Königsteiner Seite geht es dagegen weiter gegen den Abstieg, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur drei Punkte. Der Truppe von Trainer Ringler gelang es vergangene Woche, gegen Neukirchen, Edelsfeld und Auerbach, drei Derbysiege innerhalb von sieben Tagen einzufahren. Dementsprechend groß ist das neu gewonnene Selbstvertrauen. Diesen Rückenwind muss die Mannschaft nun in die letzten beiden Spiele transportieren, um die noch fehlenden Punkte zum Klassenerhalt zu holen.SV 08 Auerbach 1. FC NeukirchenDen großen Matchball hat der SV 08 am vergangenen Wochenende vergeben. Mit der Heimniederlage gegen Königstein musste man wohl seine Ambitionen auf den Relegationsplatz begraben. Trainer Scholz bemängelte die passive und kampflose Haltung seines Teams, die nach der frühen Führung zur Niederlage beitrug. Nun geht es darum, im letzten Heimspiel Wiedergutmachung zu betreiben. Die Gäste aus Neukirchen tragen die rote Laterne und sind wohl mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz um den Klassenerhalt kaum noch zu retten. Der letzte, kleine Strohhalm wäre ein Sieg in Auerbach. Zu den ohnehin schon vielen Ausfällen des SV 08 (Förster, Keil, Englhardt, Hudert) werden diesmal auch Paul Zura, Michael Schnödt und Manuel Trenz fehlen. Für einen Sieg vor heimischen Publikum muss aber die Qualität des verbleibenden Kaders reichen.

Kreisliga Süd

25. SpieltagAuerbach - FC Neukirchen So. 15 UhrLuhe-Wildenau - Freudenberg So. 15 UhrInter - Utzenhofen So. 15 UhrHaselmühl - Paulsdorf So. 15 UhrEdelsfeld - Rieden So. 15 UhrTraßlberg - Hirschau So. 15 UhrKönigstein - Germania So. 15 Uhr1. TuS/WE Hirschau 24 40:22 502. SV Inter Amberg 24 51:28 443. DJK Utzenhofen 24 40:30 414. SV 08 Auerbach 24 45:32 405. Germania Amberg 24 39:29 376. SC Luhe-Wildenau 24 38:37 367. SSV Paulsdorf 24 35:45 328. ASV Haselmühl 24 39:34 329. 1.FC Rieden 24 54:47 3010. SV Freudenberg 24 40:47 2811. TSV Königstein 24 36:50 2612. FC Edelsfeld 24 34:43 2313. SVL Traßlberg 24 32:58 2014. 1. FC Neukirchen 24 31:52 18