In der Frauen Bezirksliga Nord richtet sich das Interesse vor allem auf den Kampf um die Meisterschaft. Der SV 08 Auerbach und die FTE Schwandorf haben die besten Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Dort hat Edelsfeld nur noch wenig Hoffnung.

Amberg. Am Samstag hat Tabellenführer Auerbach den TSV Flossenbürg zu Gast. Der wird sich nicht kampflos ergeben, da ihn nur vier Punkte vom Abstiegsplatz trennen.Die SpVgg Ebermannsdorf empfängt den starken SV Mitterkreith. Das Hinspiel ging für die Gastgeberinnen nur ganz knapp in die Binsen. Daher kann man sich auf ein hart umkämpftes Match einstellen, bei dem sich beide Teams auf Augenhöhe begegnen werden. Zu Hause trifft die SG DJK Ursensollen/Illschwang auf den Tabellenzweiten aus Schwandorf. Auf dieses Spiel wird vor allem der SV 08 Auerbach ein Auge werfen, da die FT Eintracht Schwandorf mit einem Sieg die Tabellenspitze erklimmen könnte. Vorausgesetzt, der SV 08 Auerbach patzt unerwartet gegen Flossenbürg. Die SG wird aber ihr Bestes geben, um ebenfalls weitere Punkte zu sammeln und wird die Naabstädterinnen auf Herz und Nieren prüfen.Die DJK Utzenhofen bestreitet ihr Heimspiel am Samstag gegen den FC OVI-Teunz. Mit einem Sieg kann zwar der neunte Platz nicht verlassen werden, aber der Abstand zu den gesicherten Rängen vielleicht auf einen Punkt verringert werden. Damit bekäme die Hoffnung, Platz neun noch abzugeben, neue Nahrung. Der TSV Theuern II hat die scheinbar leichteste Aufgabe des Spieltages, er tritt gegen das Schlusslicht aus Etzenricht an. Das Hinspiel gewann Theuern souverän mit 3:0.In der Bezirksoberliga heißt es nach dem verlorenen Kellerduell für den FC Edelsfeld Mund abwischen und weitermachen, denn am Samstag reist man zum starken Aufsteiger nach Schwarzenfeld. Die Truppe vom Hahnenkamm benötigt dringend drei Punkte, um sich noch einen kleinen Hoffnungsschimmer auf den Klassenerhalt zu bewahren. Am Montag empfängt der FCE zum Nachholspiel den SV Neusorg.