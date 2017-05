Bezirksoberliga

FC Edelsfeld 3:2 (1:1) SC Regensburg IITore: 1:0 (14.) Anja Schwendner, 1:1 (17.) Simone Wollitzer, 2:1 (46.) Sabrina Ertl, 2:2 (69.) Simone Wollitzer, 3:2 (76.) Cornelia Kemptner - SR: Kai Thiele - Zuschauer: 60(hsi) Edelsfeld bleibt im Rennen um den Klassenerhalt. Mit einer eindrucksvollen kämpferischen Leistung holte man einen 3:2-Heimerfolg gegen den Tabellenvierten SC Regensburg. Die Ausgangslage vor der Partie war eindeutig, nur ein Sieg gegen den Favoriten würde den FC Edelsfeld weiter im Spiel halten. In der 14. Minute nahm Anja Schwendner einen Abpraller der SC-Abwehr mit vollem Risiko und setzte den Ball aus knapp 25 Meter unter die Latte zum 1:0. Regensburg reagierte sofort und spielte energischer nach vorne. Mit der ersten Gelegenheit erzielte der Gast in der 17. Minute dann den unerwarteten Ausgleich durch Simone Wollitzer, die einen Eckball per Kopf versenkte. Doch der FCE kam schnell wieder in die Partie zurück. Durchgang zwei begann mit einem Paukenschlag, als bereits nach ein paar Sekunden Sabrina Ertl einen Freistoß zur 2:1-Führung versenkte. Edelsfeld war nun voll im Spiel und kämpfte um jeden Meter. Regensburg gelang in der 69. Minute erneut der Ausgleich wieder durch Wollitzer, die eine Flanke abermals per Kopf im Tor unterbrachte. Nun schien es, als ob die Partie gedreht werden könnte, doch die tolle Edelsfelder Moral ließ dies nicht zu. In der 76. Minute fiel dann der ersehnte und auch mehr als verdiente 3:2-Führungstreffer. Die Regensburger Abwehr brachte nach einer Ecke den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Cornelia Kemptner nutzte dies aus und erzielte das Tor aus kurzer Entfernung. In den Schlussminuten setzte Regensburg nochmals alles auf eine Karte und erzielte in der 89. Minute auch den vermeindlichen Ausgleich. Doch der hervorragen leitende Schiedsrichter erkannte ein Foul an Cornelia Kemptner und annulierte den Treffer. Die Edelsfelder Mannschaft konnte sich nicht so richtig über den Dreier freuen, da sich Cornelia Kemptner sehr schwer verletzte.Utzenhofen ohne Chance