Auerbach bleibt an der Spitze der Frauenbezirksliga Nord: Der Ex-Landesligist Schwandorf verpasst durch die Niederlage beim FC Oberviechtach-Teunz den Sprung auf die Poleposition. Theuern II und Ebermannsdorf machen es spannend im Vilstalderby.

Amberg. Zwei Nachholspiele waren in der Bezirksliga angesetzt. Durch den lockeren 4:1-Erfolg über die Naabstädter aus Schwandorf schob sich der FC Oberviechtach-Teunz auf Rang zwei vor, punktgleich mit seinem Kontrahenten und zwei Zähler hinter Tabellenführer SV 08 Auerbach.Eine gute Leistung zeigte die SpVgg Ebermannsdorf im Derby gegen den TSV Theuern II. Dennoch musste die Heimmannschaft eine 1:2-Niederlage einstecken und hat mit neun Punkten ihre Schäfchen noch nicht im Trockenen. Ganz anders der Sieger und Aufsteiger aus der Kreisliga 1: Theuern konnte sich durch den Erfolg im Derby auf dem vierten Platz festsetzen. Das Team zog an Mitterkreith und der SG Ursensollen vorbei und verbesserte sich somit gleich um zwei Plätze. Christina Losch von der SpVgg hatte die Gastgeberinnen vor 50 Zuschauern nach sieben Minuten zunächst in Führung gebracht, aber der Neuling aus Theuern schlug in Gestalt von Marie Fechtner (13./31.) umgehend zurück. In der restlichen Stunde Spielzeit erarbeiteten sich beide Mannschaften noch Chancen, Treffer konnten aber nicht mehr bejubelt werden.BezirksoberligaFC Edelsfeld 3:0 (0:0) TV BarbingTore: 1:0 (48.) Madlen König, 2:0 (55.) Sandra Sebald, 3:0 (80.) Madlen König - SR: Anton Dötsch - Zuschauer: 45.Edelsfeld. (hsi) Mit einem 3:0-Heimsieg gegen den TV Barbing startete die Damenmannschaft des FC Edelsfeld in die Mission Klassenerhalt. Der Gastgeber begann druckvoll und ließ den TV Barbing kaum aus dessen Hälfte kommen. Bereits in Durchgang eins hätte Edelsfeld alles klar machen können, ließ beste Chancen von Cornelia Kemptner und Madlen König aber ungenutzt.Die Führung fiel in der 48. Minute, als König einen Lattentreffer von Lisa Götzl in Abstaubermanier im Nachgang über die Linie drückte. Kurze Zeit später hätte Sandra Sebald das 2:0 machen können, scheiterte aber knapp. Dieselbe Spielerin war es dann aber in der 55. Minute, die das erlösende 2:0 erzielte. Sabrina Ertl hatte sie mit einem schönen Pass über die Abwehr in Szene gesetzt. Nun ließ das Zweikampfverhalten der Edelsfelderinnen jedoch stark nach und der TV Barbing kam zweimal gefährlich vor das Tor der Heimmannschaft: Torfrau Bianca Stadler rettete. Den Schlusspunkt setzte König mit ihrem zweiten Treffer aus halblinker Position, nachdem sie von Youngster Marie Wild schön freigespielt wurde.